KARDEŞİNE GÖZCÜLÜK YAPTIRIP, MOTOSİKLETİ ÇALDI
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KARDEŞİNE GÖZCÜLÜK YAPTIRIP, MOTOSİKLETİ ÇALDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURSA'nın İnegöl ilçesinde C.B. (23) kardeşi A.B.?ye (12) gözcülük yaptırıp motosiklet çaldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde C.B. (23) kardeşi A.B.?ye (12) gözcülük yaptırıp motosiklet çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 12 Mayıs günü saat 05.30 sıralarında İnegöl ilesi Hamidiye Mahallesi, Suyolu Cami Sokak'ta meydana geldi. Sercan Demirhan, iş yerinin önüne 16 PG 509 plakalı motosikletini park edip yakındaki evine gitti. Sabah iş yerine geldiğinde motosikletin yerinde olmadığını gören Demirhan, güvenlik kamerasının görüntülerini izledi. Görüntülerde motosikletinin çalındığını, küçük bir çocuğun da şüpheliye gözcülük yaptığını görüp polise haber verdi.

Gelen polis ekiplerinin yaptığı araştırmada şüphelilerin C.B. ile kardeşi A.B. olduğunu tespit etti. Ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

KARDEŞİNE GÖZCÜLÜK YAPTIRIP, MOTOSİKLETİ ÇALDI
KARDEŞİNE GÖZCÜLÜK YAPTIRIP, MOTOSİKLETİ ÇALDI
KARDEŞİNE GÖZCÜLÜK YAPTIRIP, MOTOSİKLETİ ÇALDI
KARDEŞİNE GÖZCÜLÜK YAPTIRIP, MOTOSİKLETİ ÇALDI
KARDEŞİNE GÖZCÜLÜK YAPTIRIP, MOTOSİKLETİ ÇALDI
KARDEŞİNE GÖZCÜLÜK YAPTIRIP, MOTOSİKLETİ ÇALDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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