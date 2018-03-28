Kardemir Olağan Genel Kurulu

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Öz, "2018 yılında katma değerli ürünler ve üretim artışlarıyla birlikte satış gelirlerimizi de yüzde 25 artırmayı hedefliyoruz." dedi.

KARDEMİR Eğitim ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ve 2017 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü 23. Olağan Genel Kurul'da konuşan Öz, dünya çelik sektörünün önceki iki yıla göre 2017 yılında kendisine yeni bir yol haritası çizdiğini söyledi.

Geçen yıl dünya ham çelik üretiminin yüzde 5,3 artışla 1 milyar 691 milyon tona yükseldiğine değinen Öz, "Bu üretimin yarısını Çin gerçekleştirdi. Türkiye, 37,5 milyon tonla dünyanın 8. büyük üreticisi konumunda.

Türkiye'nin 2017 yılında toplam çelik ürünleri ihracatı yüzde 8,4 artarak 18,3 milyon tona, ihracat değeri ise yüzde 24,1 artarak 13,4 milyar dolar seviyelerine ulaştı." diye konuştu.

Tüm göstergelerde üretimi artırdıklarını vurgulayan Öz, "Sıvı çelik üretimimiz yüzde 10,6 artışla 2 milyon 403 bin tona, nihai ürün üretimimiz yüzde 10,5 artışla 2 milyon 295 bin tona,

nihai ürün satış miktarı yüzde 12,7 artışla 2 milyon 326 bin tona, satış gelirlerimiz yüzde 70 artarak 3 milyar 973 milyon liraya, FAVÖK marjımız yüzde 18,8'e,

net karlılığımız 251,5 milyon liraya ulaştı." ifadelerini kullandı.

"Rayın kullanım ömrünü ve katma değerini artırdık"

Fabrikada ürettikleri ürün çeşitliliğine değinen Öz, şöyle devam etti:

"Çubuk kangal haddehanesinde, otomotiv, savunma, beyaz eşya, mobilya ve imalat sanayilerinde kullanılan katma değeri yüksek yeni çelik kalitelerinin bazılarını ürettik, bazılarında ise yeni çelik kalitelerine yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

Ray haddehanemizdeki ray sertleştirme tesisi tamamlanarak 2017 yılında devreye aldık. Böylelikle rayın kullanım ömrünü ve katma değerini artırdık.

Stratejik yatırım kapsamında yapımı süren demir yolu tekeri fabrikamızda ise montaj çalışmaları bazı hatlarda yüzde 99 seviyesinde tamamlandı."

Yatırımlardan da bahseden Öz, sıvı çelik üretim kapasitelerinin artırılması amacıyla çelikhanede bulunan mevcut iki adet 90'ar tonluk konverterlerin 120 tona çıkarılması, yeni bir pota fırını kurulması ve 1 milyon 250 bin ton/yıl kapasiteli yeni bir sürekli döküm tesisi kurulması için gerekli yatırımlara başlandığını aktardı.

Öz, "Hedefimiz 2019 yılı sonunda şirketimizi 3,5 milyon ton üretim temposuna kavuşturmaktır. Zonguldak Filyos beldesinde 2016 yılı sonunda Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım tarafından temelleri atılan Filyos Limanı'nın 2020 sonunda tamamlanması, bu tarihe kadar tüm yatırımlarını tamamlayacak olan KARDEMİR'in ihracat potansiyelini daha da artıracaktır." dedi.

Çevre, enerji, sosyal sorumluluk, istihdam ve eğitim alanında yapılan yatırımları örnekler vererek aktaran Öz, sözlerini şöyle tamamladı:

"2018 yılında katma değerli ürünler ve üretim artışlarıyla birlikte satış gelirlerimizi de yüzde 25 artırmayı hedefliyoruz.

İnşaat demirinde gümrük vergilerinin sıfırlanması, yakın coğrafyamızda yaşanan gelişmeler, Orta Doğu ve Afrika ülkelerindeki üreticilerin paylarını artırma çabaları, Çin'in atıl kapasitelerle ilgili atacağı adımlar, hammadde piyasalarında yaşanacak gelişmeler, Türkiye'nin açık pazar konumu ve son olarak ABD'nin açıkladığı koruma tedbirleri ve küresel ekonominin seyri, 2018 yılında sektöre yön verecek başlıklar olarak öne çıkmaktadır.

Yönetimimiz, 80 yıllık köklü sanayi kültürünün verdiği tecrübe ve vizyoner bakış açısıyla, ekip ruhu içerisinde, katma değeri yüksek ürünlerle ürün çeşitliliği sağlayacak, hizmet kalitesi ve verimliliklerimizi artıracak, maliyetlerimizi düşürerek, sıkı piyasa takibi ve tüm satış ve satın almalarda doğru ve hızlı kararlar verecek, iş sağlığı ve güvenliği ve çevre odaklı yaklaşımla sürdürülebilir bir başarıyı yakalayacak stratejiyi uyguluyor olacaktır."