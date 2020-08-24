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KARDEMİR Mali Genel Kurulu başladı

- KARDEMİR Mali Genel Kurulu başladı KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yolbulan: "Yönetimimizin ana hedefi gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla ölçek ekonomisine uygun bir büyüme sağlamak" Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş ertelenen Mali Genel Kurulu başladı.

24.08.2020 15:58 | Son Güncelleme: 24.08.2020 16:03

- KARDEMİR Mali Genel Kurulu başladı

KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yolbulan:

"Yönetimimizin ana hedefi gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla ölçek ekonomisine uygun bir büyüme sağlamak"

KARABÜK - Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş ertelenen Mali Genel Kurulu başladı.

KARDEMİR Kültür ve Eğitim Merkezi'nde yapılan genel kurul saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yolbulan, yaptığı açıklamada, 2018 yılından bugüne küresel ekonomide sert dalgalanmalar yaşandığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın tüm dünyada yükselen tepkilere rağmen ulusal güvenliği gerekçe göstererek Section 232 yasasını uygulamaya koymasıyla başlayan ve AB ile devam eden koruma tedbirlerinin küresel ticareti yeniden şekillendirdiğini ifade eden Yolbulan, "Özellikle Avrupa ekonomisindeki yavaşlama ile birlikte yakın coğrafyamızda yaşanan jeopolitik gelişmeler, dünya çelik sektöründe kapasite fazlalıkları, döviz kurlarındaki dalgalanmalar, ithalat artışları ve çelik fiyatlarındaki düşüşle birlikte Türkiye dünya çelik sektöründeki yerini korusa da yüzde 9.6 oranındaki düşüşle 2019 yılında en fazla üretim kaybı yaşayan ülkelerin başında yer aldı. 2019 yılının son çeyreğinde başlayan tüketimdeki artışın ivmelenerek yeni yılda da devam etmesini beklerken, yaşanan pandemi süreci ile yeni bir belirsizlik beraberinde geldi. 2020 yılının ilk yarı üretim rakamları demir çelik sektöründeki küçülmenin devam ettiğini gösteriyor. KARDEMİR olarak yönetimimizin ana hedefi gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla ölçek ekonomisine uygun bir büyüme sağlamak" dedi.

Üretimi 3,5 milyon tona çıkaracak yatırımları hızla tamamlayacaklarını aktaran Yolbulan, şunları kaydetti:

"Artan üretim hacmini devletimizin de büyük önem verdiği savunma sanayi, yerli otomotiv sanayi ve demiryolu ekipmanları başta olmak üzere katma değeri yüksek ürünlere kaydırmak, verimliliklerimizi arttırarak maksimum ürün ve hizmet kalitesi ile karlılığı yakalamak. Elde edilen değerle başta çalışanlarımız olmak üzere tüm paydaşlarımızın memnuniyetini sağlamaktır. Bugün için 2,5 milyon tonlara ulaşmış üretimlerimizi 3,5 milyon tona taşıyacak olan yatırımlarımızı hızla tamamlayacağız. Böylelikle hem katma değeri yüksek ürün çeşitliliğini arttırma hem de piyasa beklentilerini daha yüksek karşılama imkanı bulacak ve şirketimizin rekabet gücünü arttıracağız."

Pandemi süreci nedeniyle online toplantılara alıştıklarını vurgulayan Yolbulan, "Birçok faaliyet sanal ortamlara taşındı bile. Bu değişim belki de yeni bir endüstri devriminin bir habercisidir. Yazılım dünyası çok hızlı ve gelişimlere gebe. KARDEMİR de bu dijital değişim sürecine geçtiğimiz yılın ikinci yarısında başlamıştı. Görülen o ki yeni dönem tüm süreçleri dijital dünyaya taşıyacak ve daha hızlı esnek üretim yapısına sahip olan rekabet güçleri o oranda daha fazla olacaktır" diye konuştu.

KARDEMİR Mali Genel Kurulu, 27 Temmuz'da çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle ertelenmişti.

KARDEMİR Mali Genel Kurulu başladı

Kaynak: İHA

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