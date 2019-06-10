KARDEMİR'den yenileme yatırımları

Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarında (KARDEMİR), 4 No'lu yüksek fırın, 2 No'lu konverter ve 1 No'lu kireç fabrikasının yenilemeye alındığı bildirildi.

Fabrikadan yapılan açıklamada, kapasitesini 3,5 milyon tona çıkarmayı hedefleyen KARDEMİR'de üç yatırımına, eş zamanlı başlandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan, şunları kaydetti:

"Bugün, şirketimizi 3,5 milyon ton hedefine bir adım daha yaklaştıracak olan yatırımlarımızın startını verdik. Bu kapsamda revartman zamanı gelen 4 numaralı yüksek fırınımızı durdurduk. Revartman planımız 106 gün sonra yüksek fırını yenileyerek tekrar ateşlemek. Yine çelikhane ünitemizde 90 tonluk konverterlerimizden birini daha 120 tona çıkarmak üzere bugün yenilemeye aldık. Bu yatırımlara eş zamanlı olarak 260 ton/gün kapasiteli kireç fabrikamızı da 425 ton/gün kapasiteye çıkartacağız. Bu bölgedeki yatırımlarımız da 124 günde tamamlanmış olacak ve tüm çevre teknolojileri ile devreye alınacak."

Soykan, montaj çalışmaları devam eden 4. sürekli döküm makinesini ise 15 Ekim'de işletmeye almayı planladıklarını aktararak, "2018 yılında 2 milyon 413 bin ton sıvı çelik üretimi gerçekleştirmiştik. Başlatılan bu yatırımların tamamlanmasından sonra sıvı çelik üretim altyapımız 2 milyon 900 bin ton seviyelerine ulaşmış olacak ve hem bölgemize kütük tedarikimiz hem de diğer haddehanelerimizdeki nihai ürün miktarımız artacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA