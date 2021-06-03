Kardemir Çeliği, Kuzey Afrika yolcusu
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Kardemir Çeliği, Kuzey Afrika yolcusu

Kardemir Çeliği, Kuzey Afrika yolcusu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Son yıllarda yaptığı ihracat atakları ile ön plana çıkan KARDEMİR, demir ve çelik ürünlerinin yurt dışı satışlarını sürdürürken, Kuzey Afrika pazarına da girdi.

Son yıllarda yaptığı ihracat atakları ile ön plana çıkan KARDEMİR, demir ve çelik ürünlerinin yurt dışı satışlarını sürdürürken, Kuzey Afrika pazarına da girdi.

2020 yılında Güney Amerika pazarına tarihindeki ilk kangal ihracatını, geçtiğimiz günlerde ise Afganistan'a ilk ray ihracatını gerçekleştiren fabrika, son olarak da ihracat ağını daha da genişleterek kangal ürünü ile Kuzey Afrika pazarına giriş yaptı.

KARDEMİR fabrikalarından yapılan açıklamada, her geçen gün artan ihracat ağı ile ilgili çalışmalarını sürdüren Karabük Demir ve Çelik İşletmeleri fabrikasının, Tunus'a kangal satış ve sevkiyatını başlattığını duyurarak, "Katma değeri yüksek ürün üretimine yoğunlaşan fabrika, dış pazar çalışmalarında ise; ihracat ağını her geçen gün daha genişleterek, pazar payını daha geniş alanlara yaymanın gayreti içerisinde. Tarihinde ilk kez deniz yolu ile gemi güvertesinde teslim ve dökme yük olarak gerçekleşen kangal ihracatı, bundan sonra yapacağı yurt dışı satışlarımız içinde önemli bir yere sahiptir. Zonguldak Limanı'ndan başlamış olan Tunus sevkiyatının, ülkemize döviz girdisi sağlaması ve milli gelirimize olan katkısından dolayı ülkemiz çelik sanayisi ve ekonomisi açısından önemli bir yere sahiptir" denildi. - KARABÜK

Kardemir Çeliği, Kuzey Afrika yolcusu
Kardemir Çeliği, Kuzey Afrika yolcusu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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