Kardan kulübe yapıp, içinde çay ikram ettiler

21.02.2020 10:05 | Son Güncelleme: 21.02.2020 10:05

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle tek katlı evler ve araçlar, kara gömülürken, bölge esnafı da kardan kulübe yaptı. 4 saat süren çalışma sonucu kulübeyi tamamlayan 2 arkadaş, içinde ise gelenlere çay ikram etti.

Yüksekova ve çevresinde etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkilerken, bazı tek katlı evler ve araçlar, kalınlığı 1 metreyi aşan kara gömüldü. Yüksekova'da yaşayan ve ilçe merkezinde dükkan işleten Behruz Demir, konfeksiyoncu arkadaşı Fatih Hazey ile birlikte kardan kulübe yaptı. 2 metre yüksekliği, 2 metre de genişliği olan kulübenin yapımı, yaklaşık 4 saat sürdü. Demir ve Hazey, kulübeyi tamamladıktan sonra da içine sehpa ve sandalye bırakarak, gelen arkadaşlarına ve müşterilerine çay ikram etti. Kulübenin ilgi çektiğini ve gelenlerin hatıra fotoğrafı çektiğini belirten Behruz Demir, "Sabah iş yerimizi açmaya geldik. Çok kar yağmıştı. İşin doğrusu bunu fırsata çevirmek istedik. Böyle bir şey yapmaya başladık. Keyifli oldu. Şimdi gelen müşterilerimize çayı burada ikram ediyoruz" dedi.

Kaynak: DHA