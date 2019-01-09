Kardan Kanepe Yapıp Üstünde Çay İçtiler

Sivas'ta bir mobilya mağazasının üç ustası tarafından yapılan kardan kanepe dikkati çekiyor.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde bir mobilya mağazasının üç ustası, kentte etkili olan kar yağışının ardından kardan kanepe yapmaya karar verdi. Ustalar, iş yeri sahibi Fatih Coşkun'un yapmaya başladığı kardan kanepeyi yaklaşık 5 saatte tamamladı.

Mobilya montaj ustası Abdullah Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kanepeyi büyük bir titizlikle yaptıklarını belirterek "Şu anda ince işçiliği var, onu yapıyoruz. Görenler kardan kanepenin fotoğrafını çekiyor." dedi.

Sivas'ın kar ve soğuğuyla bilinen bir şehir olduğunu dile getiren Yıldırım, mobilya ustası olmalarından dolayı farklı bir tasarımla kardan kanepe yapma fikrinin ortaya çıktığını söyledi.

Mobilya ustaları kardan yaptıkları kanepe üzerine oturarak çay içti.

Kaynak: AA