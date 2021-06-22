Karbasan köyüne yapılan halı saha hizmete açıldı
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Karbasan köyüne yapılan halı saha hizmete açıldı

Karbasan köyüne yapılan halı saha hizmete açıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Karbasan köyünde İl Özel İdaresi tarafından yapımı tamamlanan sentetik halı sahanın hizmete açıldığı bildirildi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Karbasan köyünde İl Özel İdaresi tarafından yapımı tamamlanan sentetik halı sahanın hizmete açıldığı bildirildi.

Birçok alanda vatandaşların en iyi hizmetlerden yararlanabilmesi için çalışmalarını sürdüren Kütahya İl Özel İdaresi tarafından Karbasan köyünde yapımı tamamlanan 20x40 metre ebatlarındaki sentetik halı saha köyün gençlerinin kullanımına sunuldu.

Gelecek nesillere kalacak olan bir kalıcı eserin köylülerin ve gençleri hizmetine sunulduğunu söyleyen Köy Muhtarı Mehmet Bilkaya, "Halı sahamızın köyümüze yapılmasına vesile olan, katkılarını ve desteklerini esirgemeyen Kaymakamımız Buğra Karadağ, AK Parti İlçe Başkanımız Ali Var, AK Parti İl Genel Meclisi Üyeleri Mustafa Şen, İbrahim Kılıç, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Yılmaz Uçar, Kütahya İl Özel Müdürlüğümüze şahsım ve köyüm adına çok teşekkür ederim. Halı sahamız köyümüz gençlerine ve çevre köy halkına hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu. - KÜTAHYA

Karbasan köyüne yapılan halı saha hizmete açıldı
Karbasan köyüne yapılan halı saha hizmete açıldı
Karbasan köyüne yapılan halı saha hizmete açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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