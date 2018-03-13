Karayollarında Durum
Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun Samsun- Karapürçek kavşakları 0-2. kilometrelerindeki görüntü bariyeri çalışması nedeniyle Karapürçek-Samsun kavşakları istikametinde sağdan 2 şerit trafiğe kapatılarak ulaşıma soldaki 2 şeritten kontrollü izin veriliyor.
Pozantı-Tarsus Otoyolu'nun Pozantı Güney-Tekir kavşakları 9-10. kilometrelerindeki heyelan önleme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun yapım çalışmaları kapsamında Balıkesir Batı Kavşağı üst geçit köprüsü inşa ediliyor. Bu nedenle İvrindi-Balıkesir yolunun 15-17. kilometrelerinde her iki yönde birer şerit ulaşıma kapatılarak, trafik diğer şeritlere yönlendiriliyor.
Nevşehir-Niğde yolunun 30-31. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
Susuz-Kars yolunun 15-18. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.
Torul- Gümüşhane yolunun 23-25. kilometrelerindeki (Torul giriş kavşağı mevkisi) yapım çalışmaları nedeniyle 30 Nisan'a kadar bölünmüş yolun Gümüşhane-Torul yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım Torul-Gümüşhane yönündeki şeritten gidiş-geliş olarak gerçekleştirilecek.