Karayollarında Durum

Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun Samsun- Karapürçek kavşakları 0-2. kilometrelerindeki görüntü bariyeri çalışması nedeniyle Karapürçek-Samsun kavşakları istikametinde sağdan 2 şerit trafiğe kapatılarak ulaşıma soldaki 2 şeritten kontrollü izin veriliyor.

Pozantı-Tarsus Otoyolu'nun Pozantı Güney-Tekir kavşakları 9-10. kilometrelerindeki heyelan önleme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun yapım çalışmaları kapsamında Balıkesir Batı Kavşağı üst geçit köprüsü inşa ediliyor. Bu nedenle İvrindi-Balıkesir yolunun 15-17. kilometrelerinde her iki yönde birer şerit ulaşıma kapatılarak, trafik diğer şeritlere yönlendiriliyor.

Nevşehir-Niğde yolunun 30-31. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Susuz-Kars yolunun 15-18. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Torul- Gümüşhane yolunun 23-25. kilometrelerindeki (Torul giriş kavşağı mevkisi) yapım çalışmaları nedeniyle 30 Nisan'a kadar bölünmüş yolun Gümüşhane-Torul yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım Torul-Gümüşhane yönündeki şeritten gidiş-geliş olarak gerçekleştirilecek.