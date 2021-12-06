BAĞLAR, DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Bağlar Belediye Spor Kulübü Karate Antrenörü Mehmet Yazar'ın da katıldığı 2021 yılı karate antrenörlerinin 5. kademe kursları tamamlandı.

Türkiye Karate Federasyonu'nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan ve organizasyonun Kayseri Karate İl Temsilciliği tarafından yapılan Türkiye Karate Milli Takımı ve Diyarbakır Bağlar Belediye Spor Kulübü Karate Antrenörü Mehmet Yazarın da aralarında bulunduğu 10 günlük süren 5. kademe karate teknik direktörlük kursu tamamlandı. Kursa 9 ilden 9 başantrenörün katılımı ile gerçekleşirken, kurs başkanlığını Türkiye Karate Federasyonu Eğitim Kurulu Başkanı Necip Kaplan ve sınav komisyon üyeleri Hasan Kılınç, Adnan Çelen ve Nejmi Alkan'nın nezaretinde yapıldı. Kursiyerlere 9 gün boyunca Kihon, Kata ve Kumite dallarında eğitimler verilerek tamamlandı.

Kurs başkanı Necip Kaplan, kursun sonunda yaptığı açıklamada, tüm antrenörlerin yaptığı özverili disiplinli ve hoşgörü çerçevesinde geçen kurs süreci olduğunu söyledi. Kaplan, "Türk karatesi doğru yapılan bir eğitim sistemi ile bugün dünyada söz sahibi olan bir ülkeyiz. Bununda en büyük sebeplerinden birinin bilgili kültürlü antrenörlerin yetişmesinden kaynaklı" dedi.

Karate Antrenörü Mehmet Yazar, hem sportif acıdan hem de eğitim acısından çalışmalarına devam edeceklerini belirtti. Yazar, "Avrupa ve Dünya şampiyonu şimdi ise Filipinler Karate Milli Takım Antrenörlüğünü yapan Okay Arpa hocamız ile hem kurs ortamında hem de kurs dışında yaptığı çalışmaların çok verimli geçtiğini belirtmek isterim. Bizde Okay hocamızın Milli takımda yapmış oldukları başarılı çalışmaları ve tecrübelerinde yararlanmak ve faydalanmak adına iyi bir çalışma olduğuna inanıyorum. Bu tür kurslar ve seminerler gibi oluşumlar karate acısından biz antrenörler için çok büyük fayda sağlamaktadır. Daha fazla çalışarak Diyarbakır karatesini en düzeye getirmek için daha fazla emek harcayarak hem sportif acıdan hem de eğitim acısından çalışmalara devam edeceğiz" diye konuştu. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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