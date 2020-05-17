Karantinanın ardından duygulandıran mektuplar kaldı
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Karantinanın ardından duygulandıran mektuplar kaldı

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle yurt dışından getirilerek Bursa'daki Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait öğrenci yurduna yerleştirilen ve gözetim sürelerinin dolmasının ardından tahliye edilen Türk vatandaşından geriye duygulandıran mektuplar kaldı.

Karantinanın ardından duygulandıran mektuplar kaldı
17.05.2020 10:55 | Son Güncelleme: 17.05.2020 10:55

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle yurt dışından getirilerek Bursa'daki Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait öğrenci yurduna yerleştirilen ve gözetim sürelerinin dolmasının ardından tahliye edilen Türk vatandaşından geriye duygulandıran mektuplar kaldı.

İsviçre'den 268 ve İsveç'ten 171 olmak üzere toplam 439 Türk vatandaşı Bursa Emir Sultan Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait öğrenci yurdunda 14 günlük karantina sürelerinin dolmasının ardından geçen hafta cuma günü memleketlerine uğurlandı. Yurttan ayrılan vatandaşların hatıra olarak bıraktıkları mektuplar duygulandırırken, yazılanlar yurt dışındaki uygulamaların durumunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Geldiği ülkede eğitim için bulunduğunu ifade eden bir vatandaş karantinanın altıncı gününde yazdığı mektubunda, "Gelmeden önce karantina süreciyle ilgili birden fazla endişem vardı. Ama karantinanın ilk gününden itibaren her şeyimiz eksiksiz karşılandı" ifadelerine yer verdi.

Çalışan personelin, kontrole gelen doktorların ve AFAD görevlilerinin çok yardımcı olduğu yazılan mektupta vatandaş her şey için çok teşekkür ederken, "Daha önce bulunduğum ülkede hastaneye gitmek çok zorken, şimdi doktorlarımız her gün kontrole geliyor" şeklinde görüşlerini ifade etti.

Yıllardır görmediği kızı ve torunları için geçtiğimiz aylarda yurt dışına çıktığını ama salgın sebebiyle uçuşların iptal olduğunu yazan başka bir vatandaş ise yurt dışında 'eldiven yok, maske yok' diyerek 65 yaş üstünün ölüme terk edildiğini, 'ölen ölsün, kalan kalsın' anlayışı olan bir yönetimin olduğunu kaleme aldı.

Hastalandıklarında bakılamayacak bir ülkede olduklarını bildikleri için ellerinden geleni yaptıklarını, hiç dışarı çıkmadıklarını yazdığı mektubunda, "Allah devletimizden ve Cumhurbaşkanımızdan razı olsun ki, birçok ülkenin yapmadığını veya yapamadığını yapıp, Bursa'ya getirildik. Burada 5 yıldızlı otel konforunda, günde üç öğün yemek çıkıyordu, bir eksiğimiz olduğunda bir telefona bağlıydı, hemen yerine getiriyorlardı" satırları yer aldı.

"İnşallah bir gün rahatlarız, bu yazdıklarımı torunlarım ve yeni nesiller de okur" diyen vatandaş mektubun son bölümünde ise "Eğer bir gün bu mektubu birileri okursa bütün bu olanlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesindeydi. Allah O'nu başımızdan eksik etmesin. Bizim ülkemiz kadar milletini düşünen, sağlığına önem veren bir ülke yok. Allah bütün çalışanlardan razı olsun" ifadelerine yer verdi. - BURSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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