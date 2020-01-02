Karamürsel'de engelli aileleri için el sanatları kursu açıldı

02.01.2020 12:26 | Son Güncelleme: 02.01.2020 12:42

Karamürsel Engelsiz Yaşam Derneğince, üyeleri ve eğitimdeki çocuklarını bekleyen aileler için el becerileri kursu açıldı.

Karamürsel Halk Eğitimi Merkezi destekli kursun açılışında konuşan Karamürsel Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Hatice Tiryaki, üyelerinin ailelerine yönelik başlattıkları projede, Halk Eğitimi Merkezi usta öğreticileri Sülbiye Kurtuluş ve Mine Bayraktar'ın el sanatları ve nakış eğitimi vereceğini bildirdi.

Projeyi "Engelli olmak üretememek değildir" sloganıyla başlattıklarını hatırlatan Tiryaki, 25 engelli üyenin ailelerinin eğitimdeki çocuklarını beklerken bir şeyler öğrenerek, üretim yapabileceğini kaydetti.

Tiryaki, engelli kursiyerlerle ailelerinin ürettiği ürünleri bir sergiyle Karamürselliler'in beğenisine sunmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA