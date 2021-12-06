Karaman Türk Telekom Müdürlüğü yeni adresine taşındı

KARAMAN (AA) - Karaman'da Türk Telekom İl Müdürlüğü, yeni hizmet binasına taşındı.

Türk Telekom'un Tahsin Ünal Mahallesi İsmet Paşa Caddesi'ndeki yeni hizmet binasının açılış töreni, bugün yapıldı. Binanın açılış kurdelesi, yapılan duanın ardından kesildi.

Düzenlenen törene Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Türk Telekom Antalya Bölge Müdürü Süleyman Dündar ve Karaman Telekom Müdürü Mehmet Olcar ile protokol üyeleri katıldı.

Yeni adresine taşınan Karaman Türk Telekom Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği tedbirler kapsamında, temizlik, maske ve mesafe kurallarına uygun şekilde hizmet veriyor.

Müşterilerine en iyi deneyimi yaşatmak hedefiyle hizmet veren Türk Telekom Karaman İl Müdürlüğü'nde mobil hat, sabit telefon, sabit internet, çeşitli cihaz seçenekleri ve TİVİBU ürünlerinin satışına kadar birçok işlem gerçekleştiriliyor.

AA / Serhat Çetinkaya - Son Dakika Haberleri

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