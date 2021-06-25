Karaman'dan Rusya ve Birleşik Arap Emirliklerine marul ihracatı
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Karaman'dan Rusya ve Birleşik Arap Emirliklerine marul ihracatı

Karaman'dan Rusya ve Birleşik Arap Emirliklerine marul ihracatı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Karaman'da üretilen hamburger ve çiğköftelik aysberg marullar Rusya ve Birleşik Arap Emirliklerine ihraç ediliyor.

Karaman'da üretilen hamburger ve çiğköftelik aysberg marullar Rusya ve Birleşik Arap Emirliklerine ihraç ediliyor.

Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, Karaman'ın yaş sebze ve meyve üretiminde söz sahibi illerden biri olma yolunda hızla ilerlediğini söyledi. Üretilen marulların Rusya ve Birleşik Arap Emirliklerine ihraç edildiğini kaydeden Bayram, "Karaman, yaş sebze ve meyve üretiminde Türkiye'de söz sahibi illerden birisi olma yolunda hızla ilerliyor. Türkiye'nin ünlü market zincirleri Karaman bölgesinde ciddi ekimler yaptırmaya başladı. Şuanda 250 dekar alanda marul ekimi yapılan bir bahçedeyiz. Burada üretilen hamburger ve çiğköftelik marullar Rusya başta olmak üzere Birleşik Arap Emirliklerine ihraç ediliyor" dedi.

"Oda olarak her zaman sahadayız"

Karaman Ziraat Odası olarak her zaman sahada olduklarını söyleyen Mehmet Bayram, Karaman'da bu tip ekimlerin artmasına yönelik oda olarak çalışmalar yürütüyoruz. Karaman'ın meşhur olan birçok ürünü vardır ve onların da ekimleri devam etmektedir. Son yıllarda Karaman, İç Anadolu'da sebze üretim merkezi haline geldi. Karaman'dan yapılan ihracatla ilgili bazı sorunlar vardı. Dün aldığımız haberle bir sorunumuz çözüldü. Milletvekillerimizin yapmış olduğu görüşmeler sonucunda ilimizden Rusya'ya yaş meyve ve sebze ihracatında yaşanan sorunlar ortadan kalkmış oldu. Buradan milletvekillerimize bu sorunu çözdükleri için çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

İşletme Müdürü Gökhan Polat ise, "250 dekar arazimizde aysberg marul üretimi yapmaktayız. Ürettiğimiz marulları kendi fabrikalarımızda işlendikten sonra Rusya başta olmak üzere Birleşik Arap Emirliklerine ihraç ediyoruz" diye konuştu. - KARAMAN

Karaman'dan Rusya ve Birleşik Arap Emirliklerine marul ihracatı
Karaman'dan Rusya ve Birleşik Arap Emirliklerine marul ihracatı
Karaman'dan Rusya ve Birleşik Arap Emirliklerine marul ihracatı
Karaman'dan Rusya ve Birleşik Arap Emirliklerine marul ihracatı
Karaman'dan Rusya ve Birleşik Arap Emirliklerine marul ihracatı
Karaman'dan Rusya ve Birleşik Arap Emirliklerine marul ihracatı
Karaman'dan Rusya ve Birleşik Arap Emirliklerine marul ihracatı
Karaman'dan Rusya ve Birleşik Arap Emirliklerine marul ihracatı
Karaman'dan Rusya ve Birleşik Arap Emirliklerine marul ihracatı
Karaman'dan Rusya ve Birleşik Arap Emirliklerine marul ihracatı
Karaman'dan Rusya ve Birleşik Arap Emirliklerine marul ihracatı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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