Karaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Haberler

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Karaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

AA, Mehmet Çetin - Güncel
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Karaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Karaman'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

KARAMAN (AA) - Karaman'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, M.S. ve S.Ç. gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Mehmet Çetin - Güncel

Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Karaman, Güncel, Haberler

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