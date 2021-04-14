Karaman'da mesai saatleri yeniden düzenlendi

Karaman'da kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatleri yeniden düzenlendiği bildirildi.

Karaman'da kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatleri yeniden düzenlendiği bildirildi.

Karaman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada kentteki kamu kurum ve kuruluşlarının günlük çalışma başlama ve bitiş saatlerinin Perşembe gününden itibaren 10.00-13: 00, 13.30-16.00 olarak uygulanması uygun görüldüğü belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"7/24 çalışma saati uygulaması ile zorunlu hizmetleri yürüten Sağlık, 112 Acil Çağrı Merkezi, AFAD, Belediyeler ve İl Özel İdaresinin zabıta, temizlik, itfaiye, mezarlıklar, fen işleri, ulaşım ve yol, park ve bahçeler, su ve kanalizasyon ve tarımsal hizmetler biriminde çalışanlar daha önce kurumları tarafından belirlenen mesai saatlerinde hizmet vermeye devam edeceklerdir. "

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin