Karaman'da cumartesi günü kısıtlaması kalktı, mağazaların önünde kuyruk oluştu
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Karaman'da cumartesi günü kısıtlaması kalktı, mağazaların önünde kuyruk oluştu

06.03.2021 22:37 | Son Güncelleme: 06.03.2021 22:44

Karaman'da cumartesi günü kısıtlaması kalktı, mağazaların önünde kuyruk oluştuKARAMAN'da uzun bir aranın ardından cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasıyla birlikte sokaklar ve parklarda yoğunluk yaşandı.

Karaman'da cumartesi günü kısıtlaması kalktı, mağazaların önünde kuyruk oluştu

KARAMAN'da uzun bir aranın ardından cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasıyla birlikte sokaklar ve parklarda yoğunluk yaşandı. Çocuklar parklarda oyun oynarken kadınlar ise mağazalar önünde alışveriş kuyruğu oluşturdu. Polis halkın yoğun olarak bulunduğu alanlarda megafonla sosyal mesafe ve maske konusunda uyarıda bulundu.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan vaka sayısına göre 'yüksek riskli' olarak turuncu kategoride bulunan Karaman'da havanın güzel olması ve cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasıyla birlikte sokaklarda yoğunluk oldu. Hatta bazı mağazalarının önünde ise alış veriş kuyruğu oluştu.

PİKNİK YAPANLARDA OLDU

Kısıtlamanın kalkmasıyla birlikte çocuk oyun parkları ve piknik alanlarında da yoğunluk oluştu.

Arkadaşlarıyla piknik yapan Din Kültürü Ahlak Bilgisi öğretmeni Rümeysa Nermin Dik, kısıtlama nedeniyle usun süredir arkadaşlarıyla bir araya gelemediklerini belirtti. Pandemi riski nedeniyle de açık alanda buluşmayı tercik ettiklerini ifade eden Dik, "Karaman'da cumartesi günü kısıtlamasının kalkmasıyla birlikte kafeleri uygun bulmadığımız için kalabalık ortamlar olduğu için sosyal mesafe kurallarına uyabileceğimiz yeşil alanda bir araya gelmeyi tercih ettik. Karaman'da şuan için sadece cumartesi günleri için kısıtlamalar kalktı. Kısıtlamaların tamamen kalkması için hepimizin çok daha dikkatli olması gerekir. Havalar ısınıyor bundan sonra evlerde kalmamız biraz daha zor olacak o nedenle hep birlikte kurallara dikkat edersek kısıtlamaların kalkmasına yardımcı olabiliriz, bu alanlara daha rahat bir şekilde gelebiliriz? dedi.

Karaman'da turuncu bölge olduğu için bugün saat 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması pazartesi günü saat 05.00'de sona erecek.

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Karaman'da cumartesi günü kısıtlaması kalktı, mağazaların önünde kuyruk oluştu
Karaman'da cumartesi günü kısıtlaması kalktı, mağazaların önünde kuyruk oluştu
Karaman'da cumartesi günü kısıtlaması kalktı, mağazaların önünde kuyruk oluştu
Karaman'da cumartesi günü kısıtlaması kalktı, mağazaların önünde kuyruk oluştu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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