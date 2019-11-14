Karaman'da cami bahçesine toprağa gömülü tabanca bulundu

14.11.2019 17:26 | Son Güncelleme: 14.11.2019 17:26

Karaman'da bir caminin avlusunda toprağa gömülmüş halde kurusıkıdan bozma tabanca bulundu.



Alınan bilgiye göre, Ziya Gökalp Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki İmam-ı Azam Camisi'nin bahçesinde temizlik yapan görevliler, toprağa gömülmüş bir tabanca olduğunu fark etti.

Görevliler durumu önce imama, ardından polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, tabancayı muhafaza altına alarak, tabancanın bulunduğu yerde inceleme yaptı.

Tabancanın kurusıkıdan bozma olduğu ve uzun süre önce gömülmesinden dolayı küflendiği öğrenildi.

Kaynak: AA