Karadenizli balıkçılar yeni sezon hazırlıklarına başladı
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Karadenizli balıkçılar yeni sezon hazırlıklarına başladı

Karadenizli balıkçılar, yırtılan ağlarını onarıp teknelerinin bakımını gerçekleştirerek 1 Eylül'de başlayacak av sezonu için hazırlık yapıyor.

Karadenizli balıkçılar yeni sezon hazırlıklarına başladı
10.07.2020 12:33 | Son Güncelleme: 10.07.2020 12:52

Karadenizli balıkçılar, yırtılan ağlarını onarıp teknelerinin bakımını gerçekleştirerek 1 Eylül'de başlayacak av sezonu için hazırlık yapıyor.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesi Dereköy Limanı'na demir atan balıkçılar, yeni sezonun hazırlıklarına başladı.

19 Mayıs Dereköy Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hasan Topal, AA muhabirine, yeni sezon için bütün balıkçıların hazırlıklarını sürdürdüğünü söyledi.

Teknelerin bakım ve onarımını yaptıklarını, ağlarını onardıklarını anlatan Topal, "1 Eylül'de gırgırlar sezonu açacak. Trolle avlananlar ise 15 Eylül'de vira bismillah diyecek. Karadeniz'de her yıl balıkçı sayısı artıyor. Dolayısıyla bol balık avlanıyor." dedi.

Kooperatifin Başkan Yardımcısı Kenan Arslan ise ağustos sonuna kadar hazırlıklarını tamamlayıp yeni sezona hazır hale geleceklerini dile getirerek, "İnşallah bereketli bir sezon olur. Vatandaşımız da bol bol balık tüketir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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