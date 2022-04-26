Hisarcık'ta elma bahçelerinde hastalık kontrolü
İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Hisarcık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce elma bahçelerinde hastalık kontrollerinin devam ettiği bildirildi.
Hisarcık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce elma bahçelerinde hastalık kontrollerinin devam ettiği bildirildi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekiplerince Dereköy köyünde bulunan 6 dekarlık elma bahçesinde hastalık kontrolü yapıldı. Ayrıca üreticiye bereketli bir yıl geçirmesi için çeşitli önerilerde bulunuldu. - KÜTAHYA
İhlas Haber Ajansı / Ekonomi