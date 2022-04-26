Hisarcık'ta elma bahçelerinde hastalık kontrolü

Hisarcık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce elma bahçelerinde hastalık kontrollerinin devam ettiği bildirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekiplerince Dereköy köyünde bulunan 6 dekarlık elma bahçesinde hastalık kontrolü yapıldı. Ayrıca üreticiye bereketli bir yıl geçirmesi için çeşitli önerilerde bulunuldu. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi