Hisarcık'ta elma bahçelerinde hastalık kontrolü - Haberler

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Hisarcık'ta elma bahçelerinde hastalık kontrolü

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Hisarcık'ta elma bahçelerinde hastalık kontrolü

Hisarcık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce elma bahçelerinde hastalık kontrollerinin devam ettiği bildirildi.

Hisarcık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce elma bahçelerinde hastalık kontrollerinin devam ettiği bildirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekiplerince Dereköy köyünde bulunan 6 dekarlık elma bahçesinde hastalık kontrolü yapıldı. Ayrıca üreticiye bereketli bir yıl geçirmesi için çeşitli önerilerde bulunuldu. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Hisarcık, Dereköy, Tarım, Ekonomi, Haberler

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