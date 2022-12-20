Türkiye- Bulgaristan sınırı beyaza büründü

Dereköy sınır kapısı beyaza büründü

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde bulunan Türkiye- Bulgaristan sınır kapısı kar yağışının başlamasıyla beyaza bürünürken yer yer sis etkili oluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından havanın sıfırın altına indiği Kırklareli'nin Dereköy sınır kapısından kar yağışı ülkeye giriş yaptı. Kar yağışının başlamasıyla Türkiye ile Bulgaristan arasında ulaşımın sağlandığı Dereköy sınır kapısının karayolu ve güzergahı boyunca bulunan ağaçlar karlarla kaplandı. Kar yağışının etkili olması sebebiyle İl Özel İdareye bağlı kar küreme araçları da herhangi bir olumsuzluğa karşı bölgedeki çalışmalarına start vererek yollarda çalışmalara başladı.

Öte yandan sınır kapsı yakınlarında yer yer sis etkili oluyor.