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Ortaokul hentbol takımı oyuncularından 19 Mayıs Belediye Başkanı Topaloğlu'na ziyaret

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19 Mayıs Dereköy Şehit Hüseyin Aydın Ortaokulu hentbol takımı, küçük kızlar kategorisinde il ikincisi oldu.

19 Mayıs Dereköy Şehit Hüseyin Aydın Ortaokulu hentbol takımı, küçük kızlar kategorisinde il ikincisi oldu.

Kendisini ziyaret eden küçük hentbolcuları tebrik eden 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, "Eksiksiz spor altyapısıyla ilçe olarak sporun her branşında var olmayı sürdürüyoruz. Hentbol takımımızın oyuncularını, hocalarını tebrik ediyor, sponsorumuza teşekkür ediyorum. İnşallah daha büyük başarılara imza atmak sizlere nasip, bizlere de gurur olur." dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Sporda başarılı olmak için milletçe sporun niteliği ve değeri anlaşılmış olmak ve ona kalpten sevgiyle bağlanmak ve onu vatani görev saymak gerekir" sözünü hatırlatan Topaloğlu, "Spor şiddet ile bağdaşmamalı. Spor sahalarında şiddet olaylarına şahit olmak istemiyoruz. Dün akşam oynanan Süper Lig karşılaşmasında maalesef bunu gördük. Şiddetin her türlüsüne karşıyız. Yeşil sahaların mutluluğun, birlikteliğin, spor ruhunun birleştiği ortak noktalar olması gerektiğini unutmayalım. Bunu sizler gibi genç kardeşlerimiz başaracak." ifadesini kullandı.

Ziyarete okul müdürü Emre Özkan, müdür yardımcısı Buket Sezgin Köşe, beden eğitimi öğretmeni Songül Zerdali, antrenör Merve Kaya ve okul aile birliği başkanı Salih Karakartal katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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