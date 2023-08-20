28'İNCİ DEREKÖY İNCİR ŞENLİĞİ YAPILDI

MUT'ta 28'inci Dereköy İncir Şenliği düzenlendi. Düzenlenen şenliğe, Mut Kaymakamı İhsan Ayrancı, Belediye Başkanı Volkan Şeker, Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Selahattin Arslan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır, siyasi partilerin ilçe başkanları, STK temsilcileri, mahalle halkı katıldı.

Şenliğin açılışnda konuşan Dereköy Muhtarı Bülent Yüksel, ilçedeki mahallelerinin yüzde 75'inde incir yetiştirildiğini belirtti. İncir yetiştiriciliği hakkında bilgiler veren Yüksel, Tüccar tarafında bu yıl sofralık olarak 80 - 85 liradan alımına başlanan incirimiz bugünlerde 30 - 35 lirada alınıyor. Kurutulmuş olanı ise 230-35 liradan gidiyor. Şu bir gerçek ki bu fiyatlar üreticilerimiz içi yeterli değil. Ürünümüzü daha iyi değerlendirebilmek için buraya bir sağuk hava deposunun da yapılmasını istiyoruz dedi.

İlçe Kaymakamı İhsan Ayrancı da incirin katma değeri yüksek bir ürün olduğunu ifade ederek, İçerisinde yaşamış olduğumuz bu topraklar gerçekten tarımsal anlamda çok büyük imkanlar sunuyor. İncir ürünümüz de bizim için çok kıymetli ürün. Muhtarımız fiyatı biraz düşük bulduğunu söyledi. Buna ben katılıyorum ancak tarımsal üretimde çiftçinin cebine giren paranın, aldığı kazancın daha yüksek olmasını savunan taraftayım. Bunun için de mücedele etmeye devam edeceğiz. Tabi bunun yolu pazarlama imkanlarının ve pazarlama süreçlerinin biraz iyi yönetilmesinden geçiyor. Üretim süreçlerini biliyor yönetebiliyoruz ama pazarlama aşamasında bazı fırsatları çiftçimiz tüccara kaptırabiliyor. Bunu engllemenin yolu da işte bugün bu atmosferde görmüş olduğımuz birlik, beraberliği ortaya koymak, örgütlenmek ve hep birlikte ortak hareket tarzını benimsemektir dedi.

Konuşmaların ardından; çocukların katıldığı İncir Güzeli, Bilgi, İncir Yeme ve En İyi İncir Üreticisi yarışmaları düzenlendi. Yarışmaların ardından şenlik, yöresel sanatçıların verdiği konserle sona erdi. İlçede Mut Beyazı adıyla 5 bin dekar alanda üretilen incirden bu yıl 7 bin ton rekolte beklendiği belirtildi. (DHA)