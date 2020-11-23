Karadeniz hamsisine yoğun ilgi
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Karadeniz hamsisine yoğun ilgi

23.11.2020 15:23 | Son Güncelleme: 23.11.2020 15:58

Karadeniz hamsisine yoğun ilgi Ordu'da 15 liradan satılan hamsi talep görüyor Karadeniz'de tezgahları süsleyen hamsi kilogramı 15 liradan satışa sunuluyor.

Karadeniz hamsisine yoğun ilgi

Ordu'da 15 liradan satılan hamsi talep görüyor

ORDU - Karadeniz'de tezgahları süsleyen hamsi kilogramı 15 liradan satışa sunuluyor.

Havaların soğuması ile birlikte kendisini daha çok gösteren ve Karadeniz'in incisi olarak adlandırılan hamsi balığı, Ordu'da 15 liradan satışa sunuluyor. Karadeniz'de yaylarda etkili olan kar yağışı ile birlikte soğuyan deniz suyu, hamsinin lezzetini arttırdı. Geçtiğimiz haftalarda 40 liraya kadar yükselen hamsi fiyatı, ucuzlayınca da vatandaşlar tarafından en çok tercih edilen balık oldu.

"Günlük 60 kasaya kadar hamsi satılabiliyor"

Ordulu balıkçı Aziz Ceylan, hamsiye yoğun bir ilgi olduğunu ifade ederek, "Bu şekilde devam ederse ilgi artarak devam edecek. Şuanda 10-15 lira arasında satılıyor. Vatandaşların cebini de yormuyor. Tezgahlarda güzel hamsi var. İnşallah bundan sonra da daha iyi olacağını tahmin ediyoruz. Şuanda tezgahlarda işler zayıf olsa da günlük en az 15 kasa hamsi satılıyor. Bu rakam en fazla 60 kasaya kadar ulaşabiliyor" dedi.

Hamsi şuanda az avlanıyor

Ceylan, hamsinin geleceğinin meçhul olduğunu ifade ederek, şuanda avlanan hamsinin boyut olarak orta seviyelerde olduğunu da sözlerine ekledi.

Vatandaşlar da hamsinin fiyatının normal seviyede olduğuna dikkat çekerek, insanların bu özellikle bu mevsimlerde hamsi ve diğer balık çeşitlerinden tüketmesi gerektiğini aktardı.

Karadeniz hamsisine yoğun ilgi
Karadeniz hamsisine yoğun ilgi
Karadeniz hamsisine yoğun ilgi
Karadeniz hamsisine yoğun ilgi
Karadeniz hamsisine yoğun ilgi
Karadeniz hamsisine yoğun ilgi
Karadeniz hamsisine yoğun ilgi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELİM KUŞCU

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