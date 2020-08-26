Karadeniz'deki keşfin ardından Bakan Dönmez'den bir güzel haber daha: 2 aya kadar yeni müjde gelebilir Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz rezervinin keşfedilmesinin ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den yeni bir müjde daha geldi. Bakan Dönmez, katıldığı bir programda, "2 aya kadar yeni bir müjde gelebilir" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de "Sakarya sahası" adı verilen bölgede 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfedilmesinin ardından 2 aya kadar yenir müjdenin gelebileceğini söyledi.

Bakan Dönmez, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Karadeniz'de doğal gazın keşfedildiği bölgede 320 milyar metreküpten fazla rezerv olduğunu söyleyen Dönmez, "Kuvvetle muhtemel aşağıdaki katmanlarda yeni keşif yakalayabiliriz. Derinlikleri ve uzunlukları birbirine benziyor. 1-1,5 ay daha sabredersek revize edilebilir. Bugünden yine bir şey söylemeyelim" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez

"2 AYA KADAR YENİ MÜJDE GELEBİLİR"

Bakan Dönmez, Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfinin ardından çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirterek, "2 aya kadar yeni bir müjde gelebilir" ifadesini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Uzun dönemli doğal gaz anlaşmaları bir takım yükümlülükler getirir. Askeri alım taahhüttüler var. Bu kontrat sürelerine sabit kalmak gerekiyor. Bazı kontratlarımız süre itibariyle sonlanacak. Bu keşifle yanlış algı olmasını istemem. Kademeli olarak ithalatımız azalacak.

"2023 İTİBARIYLA DOĞAL GAZ FİYATLARI DÜŞER"



"Elektrik ve doğal gaz piyasasında regüle bir piyasa oluşturduk. Alıcı ve satıcılar gazını getirip dağıtabilir. Bu nedenle yeni kaynaklar fiyatları aşağı yönlü etkiler. Yakın ve yerli kaynak, şüphesiz rekabetçi olacaktır. 2023 itibarıyla doğal gaz fiyatları düşer. Bu büyüklük bizim iç piyasamızı etkileyecek. Bölgesel olarak Avrupa'yı etkiler mi, şu an bir şey demek güç. Biz çeşitli kaynaklardan çeşitli fiyatlara doğal gaz alıyoruz. Fiyatlar artı eksi değişebilir. Biz müşteriye tek fiyat sunuyoruz.

"2020'DE DENİZDEKİ KEŞİFLER ARASINDA BİR NUMARAYIZ"

Yaklaşık 10-12 günlük bir süreç, iki katman kestik. Kestiğimiz katmanların çeşitli yerlerinde gazı aldık. Uluslararası rezerv hesaplama yöntemi kullanıldı.

(Türkiye Petrolleri) Son 20-25 yılda baktığımızda yakın coğrafyada petrol ve doğal gaz alanında ortaklıkları olan bir şirketten bahsediyoruz.Bir deneyim var. Yine Rusya'nın muhtelif yerlerinde petrol sahalarımız var, Irak'ta var, Afganistan'da var.Bu anlamda Türkiye Petrolleri bölgesinde ciddi bir oyuncu oldu. Niyetimiz bunu küresel ölçekte taşımak.2020'de denizdeki keşifler arasında bir numarayız.

Kuvvetle muhtemel aşağıdaki katmanlarda yeni keşif yakalayabiliriz. Derinlikleri ve uzunlukları birbirine benziyor.1-1,5 ay daha sabredersek revize edilebilir. Bugünden yine bir şey söylemeyelim.

Biz 14 ay önce sismik çalışmalara başlamıştık. 2 bin km'de keşfettiğimiz alan 250 kilometrekare. Komşu bir alan daha var. Rezerv konusunda revizyon yukarı yönlü olacak. 320 milyardan fazla rezerv var.

Burası bizim TUNA-1 adını verdiğimiz lokasyon. 8 bin kilometre karelik alanın dörtte birinin çalışmasını yaptık. Belki buralarda benzer yapılarda keşifler yapabiliriz.Petrol ve doğal gaz oluşumu milyonlarca yıl öncesinden başlayan bir süreç. Jeologların ifadesi Karadeniz bir iç deniz Hazar gibi ve derinlikte Karadeniz çukurluğu var. Tuna Nehri yıllarca mikroorganizmaları organik malzemeleri Karadeniz'e taşıdı. Zamanla tabi toprak taş geliyor. Yüksek basınç ve sıcaklıkla birlikte bu mikroorganizmalar doğal gaz veyahut petrol oluyor. Sondaj yöntemleri ve keşif yöntemleri açısından baktığımızda petrol endüstrisinin oturmuş bir standarttı var"