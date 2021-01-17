Karadeniz'deki fırtınadan kaçan gemiler Sinop doğal limanına sığındı
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Karadeniz'deki fırtınadan kaçan gemiler Sinop doğal limanına sığındı

17.01.2021 16:55 | Son Güncelleme: 17.01.2021 16:58
Karadeniz'deki fırtınadan kaçan gemiler Sinop doğal limanına sığındı

Karadeniz'deki olumuz hava koşulları nedeniyle yol almakta güçlük çeken uluslararası yük taşımacılığı yapan gemiler, Sinop'un doğal limanına demirledi.

Karadeniz'deki olumuz hava koşulları nedeniyle yol almakta güçlük çeken uluslararası yük taşımacılığı yapan gemiler, Sinop'un doğal limanına demirledi.

Bölgede saatteki hızı 30 kilometreye çıkan rüzgar, uluslararası yük taşımacılığı yapan gemiler ile balıkçıları zor durumda bıraktı.

Şiddetli fırtına nedeniyle dev dalgalar arasında yol almakta güçlük çeken gemiler, kentin doğal limanına demirleyerek, burada beklemeye başladı.

Yaklaşık 30'a yakın yük gemisi limanda hava şartlarının normale dönmesini beklediği belirtildi.

Öte yandan fırtınadan kaçan balıkçı tekneleri de aynı bölgede bekleyişlerini sürdürüyor. ??????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu

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