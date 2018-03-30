Karadeniz'de Kalkan Bereketi Yüz Güldürüyor

Ordu'nun Fatsa ilçesi açıklarında yakalanan kalkan balıkları balıkçıların yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Her gün kalkan avı için sabahın erken saatlerinde denize açılan balıkçılar avladıkları kalkan balıkları ile limana dönüyorlar.

Tezgahlara taze ve büyük kalkan balıklarını yakalayarak tezgahlara ve balıkçı lokantalarına gönderdiklerini söyleyen balıkçı Salih Gür, "Kalkan uzun zamandır bölgemizde bu şekilde bol çıkmıyordu. Kalkan bereketinden bu yol bizlerde istifade ediyoruz. Kalkan balığını yakalamak gerçekten mutluluk verici. Çok güzel ve lezzeti ile herkesin beğendiği bir balık. Her avımızda kalkan balığının olması bizleri memnun ediyor" dedi.

Balıkçı Selahattin Şahin ise, "Kalkan balığının bol çıkması bizleri maddi olarak da sevindiriyor. Hemen balıkları şehir içinde balık satan balıkçılara gönderiyoruz ve orada müşteriler alıyor. Haftada 10-15 civarında kalkan balığı avlıyoruz. Sayı olarak fazla değil ama 7-10 kilogram arasında değişen ağırlıkları bizi sevindiriyor. Kalkan balığı fazla avlanmadığı için fiyatı da pahalı oluyor. Kalkan balığı tezgahlarda ortalama kilosu 90 ile 100 TL'den satılıyor. Ancak fiyatı vatandaşlara fazla geldiği için genellikle restoranlarda tüketiliyor" diye konuştu. - ORDU