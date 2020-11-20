Karadeniz'de hamsi bolluğu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Karadeniz'de hamsi bolluğu

20.11.2020 10:23 | Son Güncelleme: 20.11.2020 10:40

TRABZON'da, havaların da soğumasıyla birlikte balıkçı tezgahlarında yer alan hamsinin kilosu, 7,5 ile 10 lira arasında satılıyor.

TRABZON'da, havaların da soğumasıyla birlikte balıkçı tezgahlarında yer alan hamsinin kilosu, 7,5 ile 10 lira arasında satılıyor. Balıkçı Yakup Bektaşoğlu, "Hamsi şu anda bol çıkıyor. Esas boyutlara ulaşması için 1- 2 haftaya ihtiyacı var" dedi.

Denizlerde 1 Eylül'de başlayan yeni av sezonu ile palamutta yaşanan bolluk, hem müşterileri hem de balıkçıları memnun etti. Palamut, son günlerde azalınca tezgahlarda hamsi yer almaya başladı. Karadeniz'de avlanan hamsi, Trabzon'da tezgahlarda kilosu 7,5 ile 10 lira arasında satılıyor. Trabzonlu balıkçılar, avlanmanın yoğunluğundan hamsinin yeteri kadar büyüyemediğini belirtiyor. 

'BIRAKSALAR HAMSİ BÜYÜR'Trabzonlu balıkçı Zekeriya Denizer, "Hamsi avcılığı şu an gayet güzel gidiyor. Fiyatı da uygun, müşterilerimiz de fiyatlardan memnun. Şu an tek sıkıntı hamsi boyut olarak yeteri seviyeye ulaşmadı, biraz küçük. Yerli hamsiye kar suyu değdiği zaman daha lezzetli oluyor. Hamsi avcılığı yoğun yapıldığı için hamsilerin büyümesine zaman tanınmıyor. Bıraksalar hamsi büyür" dedi.

Balıkçı Yakup Bektaşoğlu ise "Hamsi şu anda bol çıkıyor. Esas boyutlara ulaşması için 1- 2 haftaya ihtiyacı var. Şu an bol ve fiyatları uygun olduğu için vatandaşlarımız bol bol yiyor. Lezzeti de çok iyi" diye konuştu.


Karadeniz'de hamsi bolluğu
Karadeniz'de hamsi bolluğu
Karadeniz'de hamsi bolluğu
Karadeniz'de hamsi bolluğu
Karadeniz'de hamsi bolluğu
Karadeniz'de hamsi bolluğu
Karadeniz'de hamsi bolluğu
Karadeniz'de hamsi bolluğu
Karadeniz'de hamsi bolluğu
Karadeniz'de hamsi bolluğu
Karadeniz'de hamsi bolluğu
Karadeniz'de hamsi bolluğu
Karadeniz'de hamsi bolluğu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk BAŞAR

İlgili Haberler

Karadeniz'de tezgahlarda hamsi bolluğu
Karadeniz'de tezgahlarda hamsi bolluğu
Batı Karadeniz'de kilosu 7 liraya düşen hamsiye büyük ilgi
Batı Karadeniz'de kilosu 7 liraya düşen hamsiye büyük ilgi
Karadeniz'de avlanan hamsi, tezgahları süsledi
Karadeniz'de avlanan hamsi, tezgahları süsledi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Abdülhamit Gül Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Fatih Artman Funda Eryiğit
Spor Erol Bulut Şenol Güneş Fatih Terim Lance Stroll Malcolm Thomas
Tüm Haberler Kaza Medya Kasım Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Karadeniz'de hamsi bolluğu - Trabzon
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.11.2020 10:40:52. #1.15#
title