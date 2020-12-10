Karacaoğlan'a saz şeklinde anıt mezar
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Karacaoğlan'a saz şeklinde anıt mezar

10.12.2020 13:07 | Son Güncelleme: 10.12.2020 13:12

Karacaoğlan'a saz şeklinde anıt mezar Osmaniye'de, Halk Ozanı Karacaoğlan'ın mezarı restore ediliyor Kuş bakışı açısının saz şeklinde olacağı anıt mezarda Karacaoğlan'a ait eserler sütun duvarlara işlenecek Osmaniye'de, Aşık Edebiyatı'nın önemli şairleri arasında yer alan Halk Ozanı...

Karacaoğlan'a saz şeklinde anıt mezar

Osmaniye'de, Halk Ozanı Karacaoğlan'ın mezarı restore ediliyor

Kuş bakışı açısının saz şeklinde olacağı anıt mezarda Karacaoğlan'a ait eserler sütun duvarlara işlenecek

OSMANİYE - Osmaniye'de, Aşık Edebiyatı'nın önemli şairleri arasında yer alan Halk Ozanı Karacaoğlan'ın mezarı restore ediliyor. Tamamlandığında kuş bakışı açısının saz şeklinde olacağı anıt mezarda Karacaoğlan'a ait eserler sütun duvarlara işlenecek.

Çukurova'nın Toroslar bölgesinde 17. yüzyılda yaşadığı tahmin edilen ünlü Halk Ozanı Karacaoğlan'ın Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Yeni Farsak Köyü Hodu Yaylasında bulunan mezarı Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İl Özel İdaresi tarafından restore ediliyor.

Tamamlandığında kuş bakışı açısının saz şeklini alacağı anıt mezarı oluşturan sütunlara Karacaoğlan'ın şiirlerinde ana tema olan aşk, doğa, ayrılık, gurbet, sıla ve ölüm temaları içeren eserlerine yer verilecek. Kubbe şeklini alacak olan mezarın güneş alabilmesi için boş bırakılırken Karacaoğlan'ın heykeli ise anıtın içerinde yer alacak.

Çalışmalar hakkında Vali Erdinç Yılmaz'a bilgiler veren Şantiye Şefi Rahime Rengin Mülayim, "Karacaoğlan anıt mezar projesi kuş bakışı olarak bakıldığında saz şeklindedir. Saz şeklinin içerisinde Karacaoğlan'ın şiirlerinde ana tema olan aşk, doğa, ayrılık, gurbet, sıla ve ölüm temalarına yer verilmiştir. Bu nedenle sazın kenar çerçevesini oluşturan sütunların üzerinde sırasıyla aşk, doğa, ayrılık, gurbet, sıla ile ilgili eserlerine yer verilirken ölüm teması kendi mezarını simgelemektedir. Kubbe şeklindeki mezarın üst kısmı güneş ışığını sürekli alabilmesi için açık bırakılmıştır. Anıt mezarın içerisinde bulunan Karacaoğlan yazısı ve Karacaoğlan heykeli de ziyaretçiler için tasarlanmıştır. Anıt mezarın giriş kısmında ziyaretçilere bilgi vermek amacıyla Karacaoğlan'ın biyografisi ve anıt mezar projesinin anlatımı yer almaktadır" dedi.

Vali Erdinç Yılmaz ise, "Ünlü Halk Ozanımız Karacaoğlan'ın türküleri günümüzde de yaşamaktadır. Bugün, Yeni Farsak köyümüzde, yüzyıllara hükmeden Ünlü Halk Ozanımız Karacaoğlan'ın mezarını ziyaret ediyoruz. Ünlü Ozanımız için anıt mezar yaptırıyoruz, tamamlandığında inşallah Halk Ozanımıza layık bir anıt mezar olacaktır." diye konuştu.

Karacaoğlan'a saz şeklinde anıt mezar
Karacaoğlan'a saz şeklinde anıt mezar
Karacaoğlan'a saz şeklinde anıt mezar
Karacaoğlan'a saz şeklinde anıt mezar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELÇUK KAYA

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