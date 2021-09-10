Karacabey'in salçalık domatesine yoğun ilgi - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karacabey'in salçalık domatesine yoğun ilgi

İhlas Haber Ajansı / Alper Tüydeş - Haberler | Ekonomi

Karacabey'in salçalık domatesine yoğun ilgi Ege ve Konya bölgelerinde istediği verimi bulamayan fabrikalar, Karacabey ovasının salçalık domatesine hücum etti Salça vaatlerini tutturabilmek için domates arayışına giren fabrikalar, tarladaki domatesin fiyatını 1,5 liraya kadar çıkardı...

Karacabey'in salçalık domatesine yoğun ilgi

Ege ve Konya bölgelerinde istediği verimi bulamayan fabrikalar, Karacabey ovasının salçalık domatesine hücum etti

Salça vaatlerini tutturabilmek için domates arayışına giren fabrikalar, tarladaki domatesin fiyatını 1,5 liraya kadar çıkardı

Karacabey ovasında daha tarladayken fabrikalar tarafından satın alınan salçalık domatesten bulabilmek neredeyse imkansız

Fabrikasyon ürünleri tercih etmeyip eski gelenekleri devam ettirmek isteyen vatandaşlar domates bulmakta güçlük çekiyor

Tarlada kilosu 1,5 lira olan domates pazarda 4.5 - 5 liradan satılıyor

Rusya'nın Türkiye'den domates ihracatına onay vermesinin fiyatları daha da artırması bekleniyor

BURSA - Salçalık domates üretiminin yüzde 40'ını karşılayan Türkiye'nin en verimli ovalarından biri olan Karacabey ovasında, bu yıl salçalık domates ve kırmızı biber bereketi yaşanıyor.

Bilhassa Ege ve Konya ovasında yetişen salçalık domateslerde istediği rekolteyi tutturamayan salça fabrikaları, Karacabey'de yetişen domatesten alabilmek için birbiriyle yarışıyor. Salça vaatlerini tutturabilmek için domates arayışına giren fabrikalar, tarladaki domatesin fiyatını 1,5 liraya çıkardı. Karacabey ovasında daha tarladayken fabrikalar tarafından satın alınan salçalık domatesten bulabilmek neredeyse imkansız. Fabrikasyon ürünleri tercih etmeyip eski gelenekleri devam ettirmek isteyen vatandaşlar, domates bulmakta güçlük çekiyor. Tarlada kilosu 1,5 lira olan domates pazarda 4.5 - 5 liradan satılıyor. Rusya'nın Türkiye'den domates ihracatına onay vermesinin fiyatları daha da artırması bekleniyor.

Domates ile ilgili bütün bu sıcak gelişmeler yaşanırken, Karacabey Belediyesi, 4 koldan çiftçilerin rahat ve huzur içerisinde bir hasat dönemi geçirebilmeleri için çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Neredeyse her gün bir domates üreticisini ziyaret eden Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, tarla tarla dolaşıp çiftçinin meseleleri ve ihtiyaçlarını yerinde dinleyip çözüme ulaştırıyor.

Bu yıl çiftçiyi çok memnun eden bir hasat dönemi geçirdiklerini belirten Ali Özkan, "Talep çok. Çiftçilerimiz taleplere yetişmek için var güçleriyle çalışıyorlar. Bu sene Ege ve Konya'da istedikleri verimi bulamayan fabrikalar Karacabey ovamızda yetişen salçalık domatesi adeta kapışıyorlar. Salçalık domates, Karacabey için en önemli üretim kaynağı. 'Kırmızı elmas' olarak bilinen salçalık domates, bu yıl çiftçimizin yüzünü güldürüyor. Salça fabrikalarına taahhütlü olarak ekilen ürünün kilo fiyatı 65 kuruş. Bununla birlikte serbest piyasada, rampalarda 95 kuruş ve 1 lira civarında. Bu açıdan bakıldığında, bilhassa açığa ekim diye tabir edilen sistemi uygulayan çiftçilerimiz, bu fiyatlardan çok memnun. Çiftçilerimizin memnun olması Karacabey'imizin ekonomisine de olumlu yansıyacak. Çiftçilerimiz bir sonraki yılın hazırlıklarını yapmaya şimdiden başladılar" diye konuştu.

Bölgenin domates üreticilerinden Kadir Kutku da, bu yıl domates üreticisinin yüzünün güldüğünü belirterek, "Bu yıl domates biraz fiyat yaptı. Allah bereket versin. Memnunuz, ama fiyat istikrarı olması lazım. Taban fiyatının olması lazım. Geçen yıl para etmedi. Bu fiyatlar farklı. Bu sayede gelecek yıl yeniden ekme şansını yakaladık. İlaç ve gübre paralarını ödedik. Yakıt ve su paralarını ödedik. Çok memnunuz" diye konuştu.

Karacabey'in salçalık domatesine yoğun ilgi

Karacabey'in salçalık domatesine yoğun ilgi

Karacabey'in salçalık domatesine yoğun ilgi

Karacabey'in salçalık domatesine yoğun ilgi
İhlas Haber Ajansı / Alper Tüydeş - Ekonomi Haberleri
10 aylık yasak sona erdi! Rusya, Antalya ve İzmir'den domates ile biber ithalatı yasağını kaldırdı

10 aylık yasak sona erdi! Rusya, Antalya ve İzmir'den domates ile biber ithalatı yasağını kaldırdı
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar
Magazin Kylie Jenner
Spor Burak Yılmaz Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Rüya Tabirleri Ferhan Şensoy Yemek Tarifleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Karacabey'in salçalık domatesine yoğun ilgi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.09.2021 18:34:42. #1.12#