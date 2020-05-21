Karacabey'de tır devrildi: 1 yaralı
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Karacabey'de tır devrildi: 1 yaralı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Karacabey'de tır devrildi: 1 yaralı
21.05.2020 00:52 | Son Güncelleme: 21.05.2020 01:24

Bursa'nın Karacabey ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Ahmet Mübarek Taşkın (30) yönetimindeki 59 KR 261 plakalı tır, Karacabey-Balıkesir kara yolunun 53. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada yaralanan Taşkın, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Karacabey Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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