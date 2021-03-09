Karacabey'de hedef Sakarya deplasmanında galibiyet
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Karacabey'de hedef Sakarya deplasmanında galibiyet

09.03.2021 12:51 | Son Güncelleme: 09.03.2021 12:55
Karacabey'de hedef Sakarya deplasmanında galibiyet

Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Karacabey Belediyespor, deplasmanda oynayacağı Sakaryaspor müsabakasından galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Karacabey Belediyespor, deplasmanda oynayacağı Sakaryaspor müsabakasından galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

Evinde oynadığı ve 1-0 üstünlükle ayrıldığı Pazarspor galibiyetiyle moral bulan Karacabey Belediyespor, ligin 27'nci haftasında Sakaryaspor'a konuk olacak. Yarın saat 14.00'te Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanacak Sakaryaspor-Karacabey Belediyespor mücadelesini Ankara Bölgesi hakemlerinden Mustafa İlker Coşkun yönetecek. Coşkun'un yardımcılıklarını ise Abdurrahman Atabey ile Emir Kılıçarslan yapacak.

Pazarspor müsabakasını kazanarak moral bulduklarını belirten Karacabey Belediyespor Başkanı İsmail Ülker, "Kendi evimizde oynadığımız ve 1-0 galip geldiğimiz Pazarspor müsabakası bize moral oldu. Çarşamba günü deplasmanda Sakaryapor ile karşılaşacağız. Sakaryaspor iyi oyunculardan kurulu bir takım. Biz de bu maçın önemini biliyoruz ve ona göre hazırlandık. Sakaryaspor maçını kazanarak üst sıralara tırmanmak istiyoruz. Sahadan galibiyet ile ayrılmak için elimizden gelen tüm çabayı harcayacağız" ifadelerini kullandı.Karacabey Belediyespor, 26 hafta sonunda topladığı 36 puanla 11'inci sırada bulunurken, Sakaryaspor ise 46 puanla 4'üncü basamakta yer alıyor.

Karacabey'de hedef Sakarya deplasmanında galibiyet
Karacabey'de hedef Sakarya deplasmanında galibiyet

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin KESKİN

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