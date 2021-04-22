Karacabey Belediyespor - Serik Belediyespor: 2-2
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karacabey Belediyespor - Serik Belediyespor: 2-2

Karacabey Belediyespor - Serik Belediyespor: 2-2
Demirören Haber Ajansı / Yasin KESKİN - Haberler | Spor

STAT: M. Fehmi GerçekerHAKEMLER: Ömer Tolga Güldibi, Serdar İla, Bedirhan SoydemirKARACABEY BELEDİYESPOR: Veysel - Hasan (Dk. 82 Yusuf), Sergen, İlyas, Arda, Alper (Dk. 79 Berat), Gökhan, Temel, Rasimcan, Berk (Dk. 80 Taşkın), SadıkSERİK BELEDİYESPOR: İbrahim - Ergün (Dk.

STAT: M. Fehmi Gerçeker

HAKEMLER: Ömer Tolga Güldibi, Serdar İla, Bedirhan Soydemir

KARACABEY BELEDİYESPOR: Veysel - Hasan (Dk. 82 Yusuf), Sergen, İlyas, Arda, Alper (Dk. 79 Berat), Gökhan, Temel, Rasimcan, Berk (Dk. 80 Taşkın), SadıkSERİK BELEDİYESPOR: İbrahim - Ergün (Dk. 61 Melih), Atakan, Mahsun (Dk. 60 Ahmet Bahçıvan), Murat (Dk. 90 Mikail), Yusuf, Abdulsamet, Murat (Dk.67 Kaan), Burak, Emre, Ahmet Atik (Dk. 61 Raif)GOLLER: Dk.28 İlyas, Dk.55 Hasan (Karacabey Belediyespor) - Dk.70 Atakan, Dk.77 Raif (Serik Belediyespor)SARI KARTLAR: Rasimcan, Sergen, Berk (Karacabey Belediyespor) - Raif (Serik Belediyespor)KIRMIZI KARTLAR: Dk.44 Sergen (Karacabey Belediyespor) - Dk.26 Abdulsamet (Serik Belediyespor)Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele Karacabey Belediyespor, sahasında konuk ettiği Serik Belediyespor ile 2-2 berabere kaldı.13'üncü dakikada Berk'in vuruşunda kaleci İbrahim parmaklarının ucuyla topa müdahale ederek kornere çeldi.26'ncı dakikada Sadık, Abdulsamet tarafından düşürüldü. Hakem, Abdulsamet'e direkt kırmızı kart gösterdi.28'inci dakikada İlyas kullandığı serbest vuruşta kaleci İbrahim'in müdahalesine rağmen topu ağlara gönderdi: 1-0.44'üncü dakikada Karacabey Belediyespor'da Sergen, rakibine yaptığı müdahelenin ardından ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.45'inci dakikada Murat'ın vuruşunda top az farkla auta çıktı.55'inci dakikada Alper'in vuruşunda top direğe çarparak ceza sahasına geri döndü. Dönen topu takip eden Hasan topu filelerle buluşturdu: 2-0.70'inci dakikada Atakan kullandığı serbest vuruşta topu ağları havalandırdı: 2-1.72'nci dakikada Raif'in vuruşunda kaleci Veysel'in de müdahalesiyle top direkten ceza sahasına döndü. Dönen topu takip eden Melih'in vuruşunda top kaleci Veysel'de kaldı.77'nci dakikada Atakan'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde topla buluşan Raif skora denge getirdi:  2-2.83'üncü dakikada Sadık'ın ortasına Berat'ın vuruşunda kaleci İbrahim topa müdahale ederek ceza sahasına çeldi.Mücadele sonucunda Karacabey Belediyespor, Serik Belediyespor ile 2-2 berabere kaldı.

- Bursa
Karacabey Belediyespor - Serik Belediyespor: 2-2
Karacabey Belediyespor - Serik Belediyespor: 2-2
Karacabey Belediyespor - Serik Belediyespor: 2-2
Karacabey Belediyespor - Serik Belediyespor: 2-2
Karacabey Belediyespor - Serik Belediyespor: 2-2
Karacabey Belediyespor - Serik Belediyespor: 2-2
Karacabey Belediyespor - Serik Belediyespor: 2-2
Karacabey Belediyespor - Serik Belediyespor: 2-2
Karacabey Belediyespor - Serik Belediyespor: 2-2
Karacabey Belediyespor - Serik Belediyespor: 2-2
Karacabey Belediyespor - Serik Belediyespor: 2-2
Karacabey Belediyespor - Serik Belediyespor: 2-2
Karacabey Belediyespor - Serik Belediyespor: 2-2
Karacabey Belediyespor - Serik Belediyespor: 2-2

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin KESKİN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Müge Anlı Caner Cindoruk Mustafa Üstündağ İbrahim Tatlıses
Spor Yılmaz Vural Ünal Karaman Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Karacabey Belediyespor - Serik Belediyespor: 2-2 - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 18:49:37. #1.14#

title