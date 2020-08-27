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Karabükspor Başkan Adayı Mehmet Aytekin, mevcut başkanı topa tuttu

- Karabükspor Başkan Adayı Mehmet Aytekin, mevcut başkanı topa tuttu Kardemir Karabükspor Başkan Adayı Mehmet Aytekin: "Ne tüzüğe ne de yönetmeliğe uygun" "Bu adamı sadece Karabükspor'dan değil, şehirden kovun" "O koltuğu bırakmaktan niye vazgeçemiyorsun" Kardemir Karabükspor Kulübü Başkan...

27.08.2020 17:00 | Son Güncelleme: 27.08.2020 17:07

- Karabükspor Başkan Adayı Mehmet Aytekin, mevcut başkanı topa tuttu

Kardemir Karabükspor Başkan Adayı Mehmet Aytekin:

"Ne tüzüğe ne de yönetmeliğe uygun"

"Bu adamı sadece Karabükspor'dan değil, şehirden kovun"

"O koltuğu bırakmaktan niye vazgeçemiyorsun"

KARABÜK - Kardemir Karabükspor Kulübü Başkan Adayı Mehmet Aytekin, 4 bin kişinin kulüp delegeliğinden çıkartılmasının tüzüğe ve yönetmeliğe uygun olmadığını söyledi.

TFF 2. Lig'de mücadele eden Kardemir Karabükspor'un eski başkanlarından ve yeniden kulüp başkanı adayı olan Mehmet Aytekin, aralarında KARDEMİR işçilerinin, Özçelik-İş Sendikası üyelerinin ve eski yöneticilerin bulunduğu 4 bin kişinin ihraç edilmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"Amacının koltuktan ayrılmamak olduğunu gördük"

Mehmet Aytekin, mevcut başkanın dürüst birisi olması gerektiğini ama bu beklentinin karşılanmadığını belirterek, "Karabükspor'a nasıl alaycı baktığını, Karabük'ü ne kadar hafife aldığını, Karabükspor'un sorununu görmezden geldiğini, amacının koltuktan ayrılmamak olduğunu ben ve kamuoyu görmüş olduk. Halk, Karabükspor başkanını test etti. Mevcut başkan zaten sınıfta kalmıştı. Yalanlarla, senetlerle bunu bir kez daha teyit etmenin hüzünlü mutluluğunu yaşıyorum. Nasıl bir karakterde olduğunu bütün Karabük görmüş oldu. Demek ki oradan ayrılamıyormuş, ayrılmamasının nedenini herkes az çok biliyor" dedi.

"Ne tüzüğe ne de yönetmeliğe uygun"

Aytekin, iki gün önce bütün delegelerin, KARDEMİR işçilerinin, Özçeliş-İş Sendikası üyeleri olmak üzere 4 bin kişinin yanı sıra yöneticilik yapmış olanların da delegelikten atıldığını ve sayının 120 kişiye düşürüldüğünü ifade ederek, "Şu anda kulübün mevcut üyesi kendi adamları olan 120 kişi. Bu kulübün sahibi olduğunu zannediyor ama sadece zannediyor. Onun aldığı karar ne Kardemir Karabükspor Kulübü'nün tüzüğüne uygun ne yönetmeliğine uygun. Karabüklü 3 tane yönetici, isimlerini vermeyeceğim. Bu karara imza atıyorlar. Bu şehrin ekmeğini yiyen, havasını soluyan, sözüm ona başkanın yancıları bu karara utanmadan imza atıyorlar" diye konuştu.

"Bu kulüp sizin değil, babanızdan kalmadı"

Karabükspor'da mevcut başkan ve yöneticilerin bulunmadığını savunan Aytekin, şunları kaydetti:

"Bu mevcut başkan ve yöneticiler maalesef Karabükspor tesislerindeki çim biçme makinalarını, kondisyon aletlerini, başkanlık makamındaki tüm eşyaları ve Kule Park'taki 4 tane daireyi de satmaya, yönetim kurulu olarak karar veriyorlar. Bu kulüp sizin değil, babanızdan kalmadı. Bu kulüp miras değil. Burası dernek. Sizden öncekiler vardı, sizden sonrakiler de olacak. Siz bu kulübün mallarını yönetim kurulu kararı ile Ankara'dan gelen adama, Karabüklü olmayan adamın peşinden nasıl gidiyorsunuz. Nasıl bunun aldığı kararlara imza atıyorsunuz. Bu şehirde nasıl gezeceksiniz, ben buna hayret ediyorum. Kulübün 5 tane arabası vardı? Arabalar nerede? Arabalara ne oldu, kimde olduğu ortada yok. Araba parçalandı mı? Satıldı mı? Belli değil. Arabalar Ankara'da diyormuşsun, o arabaları Karabük'e getir. O arabalar senin değil. Arabaları belki sattın, kimsenin haberi yok. Zaten yöneticilerinin hiçbir şeyden haberi yok. Bu malzemeleri satarken yöneticilerin imzası var. Ben hepinizin hakkında suç duyurusunda bulundum. Karabükspor'un mallarını satamazsınız, siz orada emanetçisiniz."

"Bu adamı sadece Karabükspor'dan değil şehirden kovun"

Özçelik-İş Sendikası ve KARDEMİR A.Ş.'ye seslenen Aytekin, şöyle devam etti:

"Bu adamı bir gün bile burada tutmayın. Kulağından tuttuğunuz gibi bu adamı sadece Karabükspor'dan değil, şehirden kovun. Bu adamın Karabükspor ile ilgili hiçbir düşüncesi, planlaması, ileriye dönük hareketi yok. Öyle bir derdi olsaydı kulübün önünü açardı. 1 hafta önce 'başkan adayı varsa ben yokum' diyen adam komple 4 bin kişiyi ihraç edip, 120 tane kendi adamı ile başkanlık yapıp koltuğunu garantiye almaya çalışmazdı. KARDEMİR işçisi doğal üye, o tüzüğü güzel oku. Bana orada diyor ki sen başkan olamazsın. Ben başkan olurum, sen onu dert etme. Sen beni oradan atamazsın. Ödeme yapmadın diyor, benle beraber 70 tane daha yöneticiyi oradan görevden aidatlarını ödemedi diye atamazsın. O adamların hepsi Kardemir Karabükspor yüzünden borçlandılar, hayatları karardı. Sen bu adamları onurlandıracağına, koltuğum tehlikeye girdi diye hepsini delegelikten atıyorsun. Attığını zannediyorsun."

"O koltuğu bırakmaktan niye vazgeçemiyorsun"

Mevcut başkan Mehmet Yüksel'in 3 gün önce kulübün resmi sayfasından yaptığı açıklamada, pandemi dolayısı ile kongre yapılmadığını söylediğini hatırlatan Aytekin, "Bütün Türkiye biliyor ki; Konyaspor, Sakarya, Samsun, Bolu ve 17 tane profesyonel futbol takımı temmuz ve ağustos aylarında kongre yaptılar. Sen niye kongre yapmaktan korkuyorsun. Ben senin karşına aday çıktım, o koltuğu bırakmaktan niye vazgeçemiyorsun. Yaşar Kaptan Çebi Tesisleri'nin hastaneye devrinden dolayı bakımını üstlenmiyoruz diyorsun. Koskocaman yalan söylüyorsun. O tesisler için yapılan protokol var. O protokolde Karabükspor ancak Yazıköy'deki tesislere geçerse bu tesislerden çıkacaktır diye protokol var. Benim zamanımda tekrar gündeme geldi. Sondaj makinaları ile geldi. Ben protokolü valimize gösterdim, ondan sonra sondaj makinaları oradan ayrıldı. Bundan sonra da 150 yatak kapasiteli ek tesisin projesinden vazgeçildi. Niye milleti kandırarak güçsüzlüğünü, zayıflığını başkalarına mal ederek orada bir gün bile durmaya çalışıyorsun" ifadelerini kullandı.

Karabükspor Başkan Adayı Mehmet Aytekin, mevcut başkanı topa tuttu

Kaynak: İHA

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