Karabük'te kar nedeniyle garaj çatısı çöktü, bir otomobil hasar gördü
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Karabük'te kar nedeniyle garaj çatısı çöktü, bir otomobil hasar gördü

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde, üzerinde biriken kar nedeniyle çöken garajda bulanan otomobilde hasar oluştu.

12.01.2020 10:24 | Son Güncelleme: 12.01.2020 10:30
Karabük'te kar nedeniyle garaj çatısı çöktü, bir otomobil hasar gördü

'ün ilçesinde, üzerinde biriken kar nedeniyle çöken garajda bulanan otomobilde hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, illerini İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolu Kemikli Rampası mevkisinde bulunan bir dinlenme tesisi yanındaki garajın çatısı biriken kar nedeniyle çöktü.

Çökme sonucu bir otomobil hasar gördü.

Kaynak: AA
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