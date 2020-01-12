Karabük'te kar nedeniyle garaj çatısı çöktü, bir otomobil hasar gördü
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde, üzerinde biriken kar nedeniyle çöken garajda bulanan otomobilde hasar oluştu.
12.01.2020 10:24 | Son Güncelleme: 12.01.2020 10:30
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde, üzerinde biriken kar nedeniyle çöken garajda bulanan otomobilde hasar oluştu.
Alınan bilgiye göre, Karadeniz illerini İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolu Kemikli Rampası mevkisinde bulunan bir dinlenme tesisi yanındaki garajın çatısı biriken kar nedeniyle çöktü.
Çökme sonucu bir otomobil hasar gördü.
Kaynak: AA