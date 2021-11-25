İki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

KASTAMONU (AA) - Karabük'te meydana gelen trafik kazasında yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu istikametinden Karabük'e gelen Erdoğan Fındıkoğlu idaresindeki 37 BG 220 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Selma Tutkun Özer'in kullandığı 78 AAR 908 otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle Bostanbükü Kavşağında çarpıştı.

Kazada, sürücü Özer ile yanındaki Tuğba Bağbaşı ve Sefa Gebeş yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.