Karabük'te Gazetecilere Eğitim

Karabük Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) işbirliği ile gazetecilere haber metni oluşturma" eğitimi verildi.

BAKKA'nın Teknik Destek Programı kapsamında gerçekleştirilen ve Karabük İl Özel İdaresi Meclis Toplantı Salonunda başlayan eğitime, Karabük'te yayın hayatına devam eden medya kuruluşları ile kamu kurumlarının basın birimlerinde çalışan personeller katıldı.

Medya Okuryazarlığı Derneği Başkanı Cansu Aydemir tarafından verilen eğitim, bir hafta sürdü.

Eğitime katılan gazetecilere sertifikaları, Karabük Vali Yardımcısı Barboros Baran ve Karabük Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Bilal Yatmaz tarafından verildi.