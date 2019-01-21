Karabük'te Fetö/pdy Davasında Karar
Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olduğu iddiasıyla yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olduğu iddiasıyla yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Karabük 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Duygu Övlü ile avukatı katıldı.
Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırmasını istedi.
Duruşmada son sözü sorulan sanık, suçlamaları reddederek beraatini telep etti.
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.
Kaynak: AA