Karabük'te Bahattin Gazi Geleneksel Okçuluk İl Yarışması düzenlendi
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Karabük'te Bahattin Gazi Geleneksel Okçuluk İl Yarışması düzenlendi

Karabük'te Bahattin Gazi Geleneksel Okçuluk İl Yarışması düzenlendi
Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Spor

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından Karabük'te Bahattin Gazi Geleneksel Okçuluk İl Yarışması düzenlendi.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından Karabük'te Bahattin Gazi Geleneksel Okçuluk İl Yarışması düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu'nda gerçekleştirilen etkinliğe, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu İl Temsilcisi Mustafa Yılmaz, diğer yetkililer ve sporcular katıldı.

İl Müftüsü Yılmaztürk tarafından dua edilmesinin ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Güven başlama atışını yaptı.

Altı kategoride 61 sporcunun katılımıyla düzenlenen yarışmada sporcular, dereceye girebilmek için kıyasıya yarıştı.

Büyük erkekler üstat kategorisinde Mustafa Yılmaz birinci, Abdülkadir Berber ikinci ve Fatih Uysal üçüncü oldu.

Büyük erkekler talip kategorisinde Ömer Faruk başaran birinciliği, Muhammet Yılmaz ikinciliği ve İdris Kahraman üçüncülüğü elde etti.

Yıldız erkek kategorisinde de Hasan Tacettin Atay birinci, Arda Yıldız ikinci ve Onuralp Yıldırım üçüncü oldu.

Büyük kız kategorisinde Büşra Nur Altan birinci, Betül Demirtaş ikinci ve Emine Gürdal Korkmaz ise üçüncü sıraya yerleşti.

Yıldız kız kategorisinde Betül Uysal birinci, Neva Çakır ikinci ve Erva Sivri ise üçüncü oldu.

Karma minik kategorisinde Ömer Taha Kılınç birinciliğe, Ömer Tarık Topak ikinciliğe ve Salih Tutucu ise üçüncülüğü ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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