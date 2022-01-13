Karabağlar'dan CHP İzmir İl Başkanlığı'na 'hayırlı olsun' ziyareti

İZMİR (Bültenler) - Heyet, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ve il yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı. Yücel, Başkan Selvitopu, İlçe Başkanı Türkbay ve konuklara yeni il binasını gezdirdi.

Ziyarette daha sonra Başkan Selvitopu Yücel'e, İkinci Cumhurbaşkanımız ve CHP'nin 2. Genel Başkanı İsmet İnönü'nün portresini armağan ederek, yeni il binasının CHP'ye ve İzmir'e hayırlı olmasını diledi. Başkan Selvitopu, "Böylesi fiziki mekanlar gerçekten çok önemli. Biliyoruz ki bu binaları yaşama geçirmek hiç de kolay değil. O nedenle emeği geçen, katkı koyan herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Yücel de, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Alsancak'taki yeni binanın partiye kazandırılmasıyla ilgili süreci anlattı ve yapımına katkı koyan herkese teşekkür etti. Yücel özellikle ilçelerde kendi parti binalarının olması için çalışmayı sürdürdüklerini vurguladı.

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