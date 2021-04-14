Karabağlar Belediyesi temizlik filosuna güç kattı
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Karabağlar Belediyesi temizlik filosuna güç kattı

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Karabağlar Belediyesi temizlik filosuna güç kattı

KARBEL şirketi üzerinden ve DMO kanalıyla 5 yeni çöp kamyonu satın alındı.

"Daha temiz bir Karabağlar" için tüm gücüyle gayret eden Karabağlar Belediyesi, bütçesini doğru kullanarak araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda KARBEL şirketi üzerinden Devlet Malzeme Ofisi kanalıyla satın alınan 5 çöp kamyonu Karabağlar'a kazandırıldı. Son teknolojiye sahip araçlar ilçe sokaklarında hizmet vermeye başladı.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Uzundere'de bulunan Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde yeni araçları inceledi. Personelden araçların özellikleriyle ilgili ayrıntılı bilgi alan Başkan Selvitopu, "Yeni araçlarımızla çöp toplama hizmetleri daha sağlıklı verilecek. Ayrıca önemli ölçüde tasarruf sağlanacak. Daha önce 6 aracımızı yeniledik. Bu kamyonlar ve yeni devreye giren 3 ÇAÇA aracımız da hesaba katıldığında, Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün araç parkı yönünden hiçbir eksiği kalmamış oluyor. Bizler hizmet için buradayız. Daha temiz bir Karabağlar için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Araçlarımızın Karabağlar halkına hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Her kuruş kamu yararına…

Birkaç ay önce de yaklaşık 2 milyon liralık yatırımla modern çöp toplama sisteminde kullanılan ÇAÇA'yla süpürge aracı satın aldıklarını hatırlatan Başkan Selvitopu, "Vatandaşlarımızın bize emanet ettiği her kuruşu kamu yararına kullanmaya özel önem veriyoruz. Devlet Malzeme Ofisi kanalıyla satın aldığımız bu 5 kamyonun fiyatı da yaklaşık 3.200.000 lira. Fen İşleri Müdürlüğü Şantiyemize kazandırdığımız asfalt kazıma ve serme makineleri, silindir de düşünüldüğünde, araç parklarımızın güçlendirilmesi için son aylarda 10 milyon lirayı aşkın yatırım yaptık. Bunlar, bizim gibi mütevazı bütçeye sahip bir yerel yönetim için önemli rakamlar. Aynı anlayışla çalışmaya ve 500 bin insanımıza eşit hizmet vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

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