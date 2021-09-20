Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Tem Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Çalışmalar 24 saat esasına göre yapılırken trafik yoğunluğuna göre 22.00-06.00 saatlerine de çekilebiliyor.
TEM Otoyolu'nun Hadımköy-Çatalca kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları yapılacak. Bu sebeple 22.00-06.00 saatlerinde otoyolun İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten gerçekleştirilecek.
Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolu'nda onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun, Bursa Çevreyolu Batı-Karacabey kavşakları 29-34. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle İzmir istikametinde bant aktarması yapılıyor. Bu kesimde ulaşım, İstanbul istikametinden iki yönlü devam ediyor.
Manisa-Turgutlu yolunun 1-6. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle trafik akışı bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Sivrihisar- Polatlı yolunun 12-14. kilometrelerindeki yapım (orta refüj köprü orta ayağı) çalışmaları dolayısıyla Polatlı-Sivrihisar istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.
Adana-Osmaniye yolunun 1-3. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Yozgat-Kırıkkale yolunun 7-13, Gümüşhane-Bayburt yolunun 5-6, Burdur-Antalya il sınırı-Bozova-Korkuteli yolunun 0-4. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bu kesimlerde bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.