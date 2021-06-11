Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Bursa Çevre Otoyolu'nun 7-15. kilometrelerinde yapım çalışması nedeniyle İzmir-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun Kırşehir bağlantı yolu 2. kilometresindeki yapım çalışması sebebiyle sağ şeridi trafiğe kapatılarak, ulaşım kontrollü devam ediyor.

Subaşı-Çatalca-Büyükçekmece yolunun 0-13. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek yönden gidiş-geliş olarak gerçekleştiriliyor.

Boyalıca-İznik yolunun 7-24. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle yol iki yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Bu kesimde sürücüler, alternatif güzergah olarak İznik-Gemlik yoluna yönlendiriliyor.

Yozgat-Sorgun yolunun 0-2. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Baladız-Isparta yolunun 34-41. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla bölünmüş yolun Isparta istikametinde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Ermenek-Mut yolunun 18-19, Vezirköprü-Havza yolunun 38-42. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Akyaka ayrımı-Arpaçay-Doğruyol yolunun 9-11. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Tirebolu-Kürtün yolunun 33. kilometresinde güvenlik tünelinde yapılacak elektrik-elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması dolayısıyla 18 Haziran'a kadar 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya