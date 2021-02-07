Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Bursa Batı Kavşağı-Karacabey Kavşağı 19. kilometresinde bakım onarım çalışması nedeniyle İzmir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım İstanbul istikametinden iki yönlü sağlanıyor.
Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan Kavşağı-Ankara Kavşağı 3-5. kilometrelerinde, TAİ-TUSAŞ yoluna bağlantı kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle her iki istikamette sağ şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım diğer iki şeritten kontrollü yapılıyor.
Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nun Birecik Kavşağı-Şanlıurfa Kavşağı 6-10. kilometrelerinde bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım her iki yönden kontrollü sağlanıyor.
Muğla-Kale yolunun 32-41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan iki yönlü yapılıyor.
Korkuteli-Antalya yolunun 32-34. kilometresinde heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Edirne-Kırklareli yolunun 5-10. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.
Kırşehir-Hacıbektaş-Nevşehir yolunun 8-12. kilometrelerinde köprülü kavşak ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Siirt-Eruh yolunun 42-45. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım servis yolundan yapılıyor.
Sinop-Samsun yolunun 46-47. kilometrelerinde Bafra şehir geçişinde yol yapım çalışmaları (farklı seviyeli kavşak) nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Alaplı-Ereğli-Zonguldak yolunun 64-66. kilometrelerinde Kozlu şehir geçişinde, Kozlu Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal