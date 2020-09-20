Kara yollarında durum
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Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarında durum
20.09.2020 08:23 | Son Güncelleme: 20.09.2020 08:27

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Şekerpınar-Gebze kavşakları 0-11. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle her gün 22.00-06.00 saatlerinde otoyolun İstanbul-Ankara istikameti, Şekerpınar Kavşağı'ndan itibaren trafiğe kapatılıyor. Sürücüler, D-100 yoluna yönlendirilerek, Gebze gişelerden tekrar otoyola giriş yapabiliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Karataş Viyadüğü-Çankaya Kavşağı arasında üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Samsun yönü trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü olarak olarak sağlanıyor.

TAG Otoyolu'nun Araban-Küsget Köprülü kavşaklarındaki yapım çalışmaları nedeniyle Gaziantep Kuzey Kavşağı trafiğe kapatıldı. Söz konusu kesimde ulaşım alternatif kavşaklardan devam ediyor.

Gümüşova-Düzce-Bolu yolunun 3-4. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Düzce-İstanbul yönü trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü olarak gerçekleşiyor.

Milas-Yatağan yolunun 49-51. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.

İnegöl-Bozüyük yolunun 3-5. kilometrelerinde yaya alt geçidi yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak devam ediyor.

Söğüt-Kızılcadağ-Korkuteli yolunun 19-35. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Şırnak-Uludere yolunun 42. kilometresinde menfez yapım çalışması nedeniyle 10.00-19.00 saatlerinde yol trafiğe kapatılacak.

Suşehri-Geminbeli-Zara yolunun 0-1. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Trabzon-Rize yolunun 1. kilometresinde köprü genleşme derzi bakım onarım çalışması nedeniyle Trabzon-Rize istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

Kaynak: AA

AA Editörü - Mustafa Çalkaya
Mustafa Çalkaya
AA Editörü
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