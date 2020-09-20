Kara yollarında durum Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Şekerpınar-Gebze kavşakları 0-11. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle her gün 22.00-06.00 saatlerinde otoyolun İstanbul-Ankara istikameti, Şekerpınar Kavşağı'ndan itibaren trafiğe kapatılıyor. Sürücüler, D-100 yoluna yönlendirilerek, Gebze gişelerden tekrar otoyola giriş yapabiliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Karataş Viyadüğü-Çankaya Kavşağı arasında üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Samsun yönü trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü olarak olarak sağlanıyor.

TAG Otoyolu'nun Araban-Küsget Köprülü kavşaklarındaki yapım çalışmaları nedeniyle Gaziantep Kuzey Kavşağı trafiğe kapatıldı. Söz konusu kesimde ulaşım alternatif kavşaklardan devam ediyor.

Gümüşova-Düzce-Bolu yolunun 3-4. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Düzce-İstanbul yönü trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü olarak gerçekleşiyor.

Milas-Yatağan yolunun 49-51. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.

İnegöl-Bozüyük yolunun 3-5. kilometrelerinde yaya alt geçidi yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak devam ediyor.

Söğüt-Kızılcadağ-Korkuteli yolunun 19-35. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Şırnak-Uludere yolunun 42. kilometresinde menfez yapım çalışması nedeniyle 10.00-19.00 saatlerinde yol trafiğe kapatılacak.

Suşehri-Geminbeli-Zara yolunun 0-1. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Trabzon-Rize yolunun 1. kilometresinde köprü genleşme derzi bakım onarım çalışması nedeniyle Trabzon-Rize istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

Kaynak: AA