Kara yollarında durum Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Şekerpınar-Gebze kavşakları 40-42. kilometrelerindeki Bağlantı Yolu-1 Köprüsü ve Kirazpınar Bağlantı Yolu Köprüsü'nde banketlere denk gelen alanlarda orta ayak imalatları yapım çalışması yapıldığından her iki yönde banketler trafiğe kapatıldı. Bu nedenle, ulaşım her iki yönde üçer şeritten olağan şekilde gerçekleştiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa-Dörtdivan kavşakları 0-5. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla İstanbul yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak devam ediyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Pozantı-Konya kavşakları 0-2. kilometrelerinde Ankara Niğde Otoyolu bağlantı kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle Samsun yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer yönden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Ankara-Eskişehir yolunun 17-20. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Polatlı-Sivrihisar istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer istikametten iki yönlü olarak izin veriliyor.

Söke-Milas yolunun 58-61. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak devam ediyor.

Aydıncık-Silifke yolunun Yeşilovacık mevkisindeki patlatmalı yol yapım çalışmaları dolayısıyla 23-25. kilometrelerde ve Tokat-Sivas yolunun 17-18. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

Trabzon-Gümüşhane yolunun 33-36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma tek şeritten kontrollü olarak izin veriliyor.

Kaynak: AA