Kara yollarında durum Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gebze-Şekerpınar kavşakları 35-45. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle her gün 22.00-06.00 saatlerinde otoyolun Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor. Sürücüler, Gebze Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilerek, Şekerpınar gişelerinden tekrar otoyola giriş yapabiliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa-Dörtdivan kavşakları 0-5. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle İstanbul yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Gerede-Karabük kavşakları 0-1. kilometrelerinde yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu kesimde ulaşıma D-100 yolundan izin veriliyor.

Ankara-Niğde Otoyolu'nda Acıkuyu bağlantı yolu çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanıyor.

Artvin-Erzurum yolunun 5-38. kilometrelerindeki tünellerde yapılacak bakım ve onarım çalışması sebebiyle 28 Ağustos'a kadar 09.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülecek.

Harmancık-Tavşanlı-Kütahya yolunun 5. kilometresinde (Merkez Yeniköy mevkisi) patlatmalı yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle 10.00-16.00 saatlerinde yol geçici olarak trafiğe kapatılacak.

Bursa Çevre Otoyolu'nun Yıldırım-Bursa Doğu kavşakları 12. kilometresinde (Barakfakih mevkisi) hızlı tren yapım çalışmaları kapsamında viyadük imalatları devam ediyor. Bu kesimde otoyolun her iki yönünde şerit daraltmaları yapılarak ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Aydıncık-Silifke yolunun 23-25. kilometrelerinde (Yeşilovacık mevkisi) patlatmalı yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

İyidere-Rize-Ardeşen yolunun 13-26. kilometrelerinde trafik uyarı sistemleri altyapı çalışması nedeniyle yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Arpaçay-Çıldır yolunun 21-23. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA