Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Bursa Çevre Yolu Batı-Karacabey kavşakları 35. kilometresinde yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Bursa Çevre Otoyolu'nun Turanköy Köprülü Kavşağı-Yenişehir ayrımı yolunun 1-4. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Ankara Çevre Otoyolu'nun Pozantı-Konya kavşakları kesiminde ulaşım, Ankara-Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle kontrollü devam ediyor.
Salihli-Alaşehir yolunun 21-23. kilometrelerinde kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.
Yenişehir-İnegöl yolunun 23-25. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Akseki-Manavgat yolunun 7-10. kilometrelerinde patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle 10.00-18.00 saatlerinde ulaşım kontrollü sağlanacak.
İyidere-Rize-Ardeşen yolunun 60. kilometresinde yaya üst geçidi yapım çalışmaları nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.
Keşan-Gelibolu yolunun 52-54. kilometrelerinde otoyol üst geçit yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yollarından devam ediyor.
Silifke-Erdemli-Mersin yolunun 47-48. kilometrelerinde alt geçit yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleşiyor.
Ünye-Fatsa yolunun 0-11. kilometrelerinde köprülerde yürütülen genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.