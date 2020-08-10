HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Kar Sporlarına taze kan Armada Spor Kulübü kuruldu.

Bir grup kayak sever işadamı, akademisyen ve çeşitli kurumlarda görev yapan yöneticiler tarafından, 'Armada Spor Kulübü' kar sporlarında faaliyet göstermek üzere kuruldu.

Kar Sporlarına taze kan Armada Spor Kulübü kuruldu.
10.08.2020 13:32 | Son Güncelleme: 10.08.2020 13:36

Bir grup kayak sever işadamı, akademisyen ve çeşitli kurumlarda görev yapan yöneticiler tarafından, 'Armada Spor Kulübü' kar sporlarında faaliyet göstermek üzere kuruldu. Abdullah Necat Türkmenoğlu'nun başkanlığını yaptığı kulüpte Fenerbahçe Üniversitesi Spor Dekanı Alaattin Fırat Şentürk ve Batuhan Elitaş gibi isimler ise yönetici olarak yer alıyor.

Türkiye'de kar sporlarının yıllardır belirli bir kesimin yaptığı spor olarak bilindiğini söyleyen Türkmenoğlu, " Ülkemizin özellikle son 15 yılda yaptığı spor yatırımları ile bu sporun sanılanın aksine toplumun her kesimince yapılabileceği anlaşıldı. Kulübümüz Kayseri merkezli bir kulüptür. Kayseri'ye merkez seçmemizdeki en önemli etken Erciyes Kayak Merkezi oldu. Erciyes Kayak Merkezi uluslararası standartların da üzerinde bir tesistir. Gerek pistleri gerekse teleferik sistemi ile Erciyes Kayak Merkezi İç Anadolu'nun kar sporları yönünden incisidir. Biz de böyle güzel imkanı bizlere sağlayan devletimize şükranlarımızı sunmak adına bu Spor Kulübünü kurduk. Şükranlarımızı sunmaktan kastım biz bu kulübü kurarken bir karar aldık. Memleketimizin çocukları bu sporu rahatça yapabilsin dedik. Kayserimizin en ücra köşesindeki yavrularımız da bu sporu yapabilsin istedik. Tabii bu önceliğimizin yanında gerek bölgesel gerek ulusal gerekse uluslararası müsabakalarda en iyi dereceleri almak için tüm enerjinizi sarf edeceğiz. Şu kadarını söyleyebilirim ki şu anda Türkiye şampiyonu sporcularla görüşme halindeyiz. Şampiyon sporculardan birisini şuan için kadromuza kattık" dedi.

Kulüp faaliyetleri hakkında da bilgi veren Türkmenoğlu, "Kulüp olarak ilk etapta kayak ve snowboard dallarında yarışacağız. İlerleyen süreçte farklı branşlarda da müsabakalara katılıp katılmama hususunda yönetim olarak değerlendirme yapacağız" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kuzey Kore Lideri Kim'i çamurlu arazi aracıyla karşılarında gören köylüler ne yapacaklarını bilemedi Dünya
Kuzey Kore Lideri Kim'i çamurlu arazi aracıyla karşılarında gören köylüler ne yapacaklarını bilemedi
Vaka artışı yüksek olan 5 ilimizde okullar 31 Ağustos'ta açılmayabilir Güncel
Vaka artışı yüksek olan 5 ilimizde okullar 31 Ağustos'ta açılmayabilir
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, 'Atatürk'e beddua' iddialarına yanıt: Maksatlı bir çarpıtma Güncel
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, "Atatürk'e beddua" iddialarına yanıt: Maksatlı bir çarpıtma
Minik Ali'nin karantinadaki babaannesiyle cam arkasından oyun oynadığı anlar yürekleri dağladı 3. Sayfa
Minik Ali'nin karantinadaki babaannesiyle cam arkasından oyun oynadığı anlar yürekleri dağladı
Davutoğlu'ndan HDP'nin kalesinde gövde gösterisi! O anları sosyal medyadan paylaştı Politika
Davutoğlu'ndan HDP'nin kalesinde gövde gösterisi! O anları sosyal medyadan paylaştı
Turkcell, Çin Kalkınma Bankası ile 500 milyon euroluk kredi anlaşması imzaladı Ekonomi
Turkcell, Çin Kalkınma Bankası ile 500 milyon euroluk kredi anlaşması imzaladı
24 yıldır kullandığı ve hiç ceza yemediği otomobiline gelen tüm teklifleri reddediyor
24 yıldır kullandığı ve hiç ceza yemediği otomobiline gelen tüm teklifleri reddediyor
Galatasaray, Mario Götze'ye 2.5 milyon euro maaş teklif edecek
Galatasaray, Mario Götze'ye 2.5 milyon euro maaş teklif edecek
Hırsızı durdurmak isterken canından oluyordu, o anlar saniye saniye kamerada!
Hırsızı durdurmak isterken canından oluyordu, o anlar saniye saniye kamerada!
Son Dakika: Salı günü tüm Türkiye'de koronavirüs denetimi olacak! Vali, kaymakam ve muhtarlar da katılacak
Son Dakika: Salı günü tüm Türkiye'de koronavirüs denetimi olacak! Vali, kaymakam ve muhtarlar da katılacak
Yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı! O anlar kamerada
Yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı! O anlar kamerada
Tamer Karadağlı, eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran ile aşk yaşıyor
Tamer Karadağlı, eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran ile aşk yaşıyor
Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti ve HDP baraj altında kalıyor
Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti ve HDP baraj altında kalıyor
Kabristana giden vatandaşlar, yakınlarına ait mezarların kazılmış olduğunu görünce şoke oldu
Kabristana giden vatandaşlar, yakınlarına ait mezarların kazılmış olduğunu görünce şoke oldu
Hayatını kaybeden spiker Emre Gönlüşen'in hastalığıyla ilgili sözleri gündem oldu
Hayatını kaybeden spiker Emre Gönlüşen'in hastalığıyla ilgili sözleri gündem oldu
Yargıtay'ın emsal kararına göre 10 yıl geçen nafaka alacakları tahsil edilemeyecek
Yargıtay'ın emsal kararına göre 10 yıl geçen nafaka alacakları tahsil edilemeyecek
Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu
Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu
Beyrut patlamasında ortaya çıkan yeni görüntüler yürekleri ağızlara getirdi
Beyrut patlamasında ortaya çıkan yeni görüntüler yürekleri ağızlara getirdi
Otogardaki bir araçta darbedilerek, aşağı atıldı
Otogardaki bir araçta darbedilerek, aşağı atıldı
Son Dakika: Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi PAOK oldu
Son Dakika: Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi PAOK oldu
Restorasyonu tamamlanan Sümela Manastırı'nda ilk ayinin tarihi belli oldu
Restorasyonu tamamlanan Sümela Manastırı'nda ilk ayinin tarihi belli oldu
48 yaşındaki Göksel, bikinili pozunu paylaşarak kilolarından dolayı kendini tiye aldı
48 yaşındaki Göksel, bikinili pozunu paylaşarak kilolarından dolayı kendini tiye aldı
Erol Bulut, Emre Belözoğlu'nun anlaştığı Brahim Darri'nin transferini veto etti
Erol Bulut, Emre Belözoğlu'nun anlaştığı Brahim Darri'nin transferini veto etti
Sergen Yalçın ve Hülya Avşar'ın 'Ödül Senin' gecesi öncesindeki diyaloğu izleyenleri güldürdü
Sergen Yalçın ve Hülya Avşar'ın "Ödül Senin" gecesi öncesindeki diyaloğu izleyenleri güldürdü
20 gün önce boşanan İsmail Hacıoğlu, Merve Çağıran'la aşkını ilan etti! Eski eşinden manidar paylaşım geldi
20 gün önce boşanan İsmail Hacıoğlu, Merve Çağıran'la aşkını ilan etti! Eski eşinden manidar paylaşım geldi
Beren Saat, mayolu poz vermeyi çok sevdi! Yeni paylaşımına beğeni yağıyor
Beren Saat, mayolu poz vermeyi çok sevdi! Yeni paylaşımına beğeni yağıyor
Modacı Ceylan Atınç göğsüne taktırdığı silikonlar yüzünden kanser oldu
Modacı Ceylan Atınç göğsüne taktırdığı silikonlar yüzünden kanser oldu
Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz ikinci kez anne oluyor
Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz ikinci kez anne oluyor
Çeyrek altın 782, gram altın ise 486 liradan işlem görüyor
Çeyrek altın 782, gram altın ise 486 liradan işlem görüyor
Köylüler, Yunanistan'ın burnunun dibine dev Türk bayrağı dikti
Köylüler, Yunanistan'ın burnunun dibine dev Türk bayrağı dikti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Yaşar Güler Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Yeşim Salkım Coşkun Sabah Ufuk Bayraktar İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Erol Bulut Caner Erkin Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Kaza Türk Ağustos Beşiktaş
Şu an buradasınız: Kar Sporlarına taze kan Armada Spor Kulübü kuruldu. - Kayseri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.8.2020 13:58:14. #1.15#
title