Kapıkule'de 112 kilogram esrar ele geçirildi
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Kapıkule'de 112 kilogram esrar ele geçirildi

30.09.2020 13:19 | Son Güncelleme: 30.09.2020 13:22
Kapıkule'de 112 kilogram esrar ele geçirildi

Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırda 112 kilogram esrar ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırda 112 kilogram esrar ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, yurt dışından Türkiye'ye giriş yapan K.Ç'nin kullandığı tır, risk analizleri çerçevesinde x-ray taramasına sevk edildi.

Araçta şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine yapılan detaylı aramada, paketler halinde 112 kilogram esrar ele geçirildi.

Tır şoförü K.Ç. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

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